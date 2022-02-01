ВТБ финансирует строительство ЖК «Кольца» в Новосибирске

Банк ВТБ и Группа компаний «Жилищная инициатива» заключили соглашение о проектном финансировании строительства многоквартирных жилых домов в Новосибирске с использованием счетов эскроу. Объем финансирования составил более 900 млн рублей.

Проект предусматривает строительство 10-этажного жилого дома ЖК «Кольца» в микрорайоне №3, расположенном в Краснообске, ближайшем пригороде Новосибирска. Общая площадь объекта – 23,7 тыс. кв. метров, планируемый ввод в эксплуатацию – 3 квартал 2023 года.

Жилой комплекс «Кольца» будет состоять из двух кирпичных и пяти панельных домов разной этажности. На территории запланированы детские игровые площадки с зонированием по возрасту, наземные парковки, зеленые прогулочные аллеи.

«Проектное финансирование – надежный механизм кредитования жилищного строительства, – прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин. – Благодаря нашему сотрудничеству с ГК «Жилищная инициатива» около 800 семей смогут улучшить качество жизни, переедут в новое комфортное жилье. В рамках такого партнерства мы не только осуществляем своевременное финансирование объектов, но и обеспечиваем финансовую безопасность дольщиков, сохраняя средства на счетах эскроу до ввода объекта в эксплуатацию».

Ранее ВТБ профинансировал строительство еще трех жилых домов в этом комплексе общей площадью более 41 тыс. кв. метров на сумму 1,3 млрд рублей. Таким образом, предоставленный банком объем финансирования проекта ЖК «Кольца» на текущий момент составляет 2,2 млрд рублей.

«Жилой комплекс «Кольца» – один из флагманских проектов компании «Жилищная инициатива» в Новосибирской области, – заявил генеральный директор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. – Мы ценим потенциал Краснообска, считаем данную локацию привлекательной для жизни. Проект предусматривает не только возведение современного, качественного жилья, но и комплексное благоустройство прилегающей территории, создание инфраструктуры для спорта и отдыха. Партнерство с банком ВТБ позволит реализовать строительство в срок на современном технологическом уровне»

Покупатели квартир в ЖК «Кольца» при оформлении кредита на приобретение жилья в банке ВТБ также могут воспользоваться действующими программами льготной ипотеки.