Новосибирск получит новый вертолет санавиации

В Новосибирск отправился новый вертолет МИ-8МТВ-1 для нужд национальной службы санитарной авиации (НССА).

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации Ростех поставил шесть летательных аппаратов Казанского вертолетного завода в регионы России в интересах НССА, сообщает пресс-служба организации. Один из них передан Новосибирску.

«Развитие санавиации повышает качество, скорость и доступность медицинских услуг, особенно в удаленных районах. Поставки современных вертолетов для НССА набрали хороший темп, отгрузки происходят регулярно. Еще шесть машин, которые переданы для нужд НССА, будут нести службу в самых разных регионах страны: Ансаты отправились в Великий Новгород, Беслан и Орел, а Ми-8МТВ-1 — в Новосибирск, Петрозаводск и Барнаул», — сообщил исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Уточняется, что вертолеты подготовлены под оснащение медицинскими модулями для перевозки пациентов. Как сообщается на сайте холдинга, Ми-8МТВ-1 укомплектован 22 сиденьями и дополнительными подвесными и внутренним топливными баками. Максимальная скорость летательного аппарата составляет 250 км/ч, его дальность полета — 1 150 км.

Вертолет имеет уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики и может использоваться практически во всех климатических условиях.

Отметим, Новосибирская область присоединилась к единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории России в 2019 году. В регион поступил вертолет Ми-8 для госпитализации жителей районов в медицинские учреждения Новосибирской области.