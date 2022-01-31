Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) может дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении в отношении двух судей из Новосибирской и одного из Омской области. Рассмотрение представлений председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об этом стоят в повестке заседания ВККС, назначенного на 7 февраля.

Первое уголовное дело Следком возбуждает в отношении бывшего председателя Купинского районного суда Новосибирской области Тамары Кошлак. Расследование дела предполагается вести по признакам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Тамара Кошлак, ранее работавшая в органах прокуратуры и занимавшая должность мирового судьи, возглавила Купинский суд в 2015 году, а через три года досрочно ушла в отставку.

Второе представление касается бывшего мирового судьи 2-го судебного участка города Оби Татьяны Лисиной. Следственные органы намерены инкриминировать ей подстрекательство к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 286) и нарушение тайны переписки или телефонных переговоров (ч. 1 ст. 138 УК РФ). Ранее судья уже фигурировала в делах о превышении полномочий и нарушении тайны переписки, согласие на возбуждение которых ВККС дала в 2020 году, а Верховный суд РФ поддержал это решение.

По версии следствия, в 2013 году она решила оказать содействие частному охранному агентству, расследовавшему кражу собак после выставки. Судья изготовила определения о детализации телефонных разговоров пяти человек, заподозренных в преступлении, направила их операторам сотовой связи, а ответы передала частным детективам.

В этот же день коллегия планирует рассмотреть дело бывшего судьи Колосовского района Омской области Владислава Куминова, который в 2021 году баллотировался на должность главы района. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 264 – нарушение лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.