Группа «Сибантрацит» увеличила добычу почти на 30% по итогам 2021 года

В 2021 году объем добычи крупнейшего в России производителя металлургических углей — группы «Сибантрацит» — составил 22 млн 639 тыс. тон. В сравнении с 2020 годом показатель вырос на 28%.

Как сообщает пресс-служба группы, в 2021 году объем добычи «Сибантрацита» достиг 22 млн 639 тыс. тонн, из них высококачественный антрацит UltraHighGrade— 14 млн 586 тыс. тонн, металлургический уголь марки Т — 8 млн 53 тыс. тонн.

«По динамике роста добычи 2021 год стал рекордным для компании. «Сибантрацит» планирует сохранить высокие темпы производства в ближайшие три года в связи с продолжающимся ростом спроса на свою продукцию на международных рынках», — сообщили в компании.

Отметим, «Сибантрацит» экспортирует свыше 90% своей продукции. По итогам 2021 года поставки компании на ключевой рынок — Китай — выросли на 18%, в Индию — на 51%, Южную Корею — 38%. Значительно выше стали продажи в Европе — их объем вырос на 62%. Всего в 2021 году отгрузка продукции компании потребителям составила 22 млн 320 тыс. тонн. Число долгосрочных контрактов с потребителями достигло 70%.

В прошедшем году компания диверсифицировала и увеличила эффективность экспортных отгрузок. Так, «Сибантрацит» начал поставки по Северному морскому пути из порта Усть-Луга, а также отправку угля судами большой вместимости из порта Тамань.

Кроме того, он подписал с входящим в дивизион Национальной транспортной компании группы СУЭКАО «Мурманский морской торговый порт»договор о перевалке в 2022 году 3 млн тонн угля с возможностью дальнейшего увеличения объемов и пролонгации договора до конца 2024 года.

Под программу увеличения добычи в 2021 году группа «Сибантрацит» начала переход на использование высокопроизводительного горнотранспортного оборудования большой единичной мощности. Так, были приобретены 28 карьерных самосвала грузоподъемностью 220-240 т. И 14 — 130 т., пять электрических экскаваторов с емкостью ковша 12 м3.

Группа «Сибантрацит» является мировым лидером по выпуску и экспорту антрацита UHG, крупнейшим в России производителем металлургических углей. В Группу входят АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (производители антрацита, Новосибирская область), ООО «Разрез Кийзасский» (производитель металлургических углей, Кемеровская область).