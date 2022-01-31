Робот Николай «изучит» новые навыки, появится новый институт уполномоченного – по правам заявителей. В Новосибирской области внедряют новые подходы к стандартам обслуживания заявителей, повышая скорость и качество оказываемых услуг, комфортность их получения. На оперативном совещании в Правительстве региона программу развития МФЦ на пять лет представил министр экономического развития Лев Решетников.

Губернатор Андрей Травников напомнил, что система МФЦ была создана по инициативе президента РФ Владимира Путин в рамках «майских указов» 2012 года. «Мы привыкли к этому удобному формату, который помогает экономить массу времени. Но нагрузка на МФЦ с каждым годом растет, количество услуг, которые передаются в эту систему, множится. Нам необходимо предпринять дополнительные усилия, принять решения, чтобы система МФЦ и по-прежнему оставалась комфортной для граждан», – подчеркнул глава региона.

На базе МФЦ сегодня организовано предоставление 333 государственных, региональных, муниципальных услуги, сообщил министр. За прошедший год в МФЦ обратились более трех миллионов получателей услуг – 3,3 млн, что на 800 тысяч больше, чем в 2020 году. Постоянно появляются новые задачи, например, с 16 ноября 2021 года на базе филиалов МФЦ организовано предоставление услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации. Всего было выдано 62,3 тысячи сертификатов о вакцинации. С октября 2021 года в трех филиалах МФЦ (Новосибирск «Зыряновский»; Бердск и Искитим) запустили в эксплуатацию программно-технический комплекс «Криптобиокабина» – это цифровое решение для оформления биометрического заграничного паспорта сроком на десять лет без помощи профильного сотрудника МВД.

В прошлом году была разработана программа дальнейшего развития системы МФЦ на пять лет. «Мы начинаем системно, планомерно решать задачи по развитию сети. И самая главная задача – это формирование стабильного кадрового состава с высоким уровнем компетенций», – отметил Лев Решетников.

Основные направления развития программы – формирование единого фронт-офиса и центров защиты заявителей; обновление материально-технической базы; внедрение единого для всех субъектов РФ фирменного стиля; реализация проектов по цифровизации и новые подходы и стандарты в обслуживании. В частности, будет увеличено время работа филиала МФЦ Новосибирск «Зыряновский», который сегодня является одним из самых востребованных и посещаемых в регионе. Новый режим работы – понедельник-суббота с 8 до 20 – позволит увеличить его пропускную способность.

К 2025 году в регионе завершится формирование центра защиты прав на базе МФЦ: центры будут заниматься урегулированием споров при получении услуг, вести претензионную работу в отношении ведомств, взаимодействовать с прокураторой, судебными и контрольно-надзорными органами, будет создан институт уполномоченного по правам заявителей.

Среди задач по цифровизации на 2022 год – совершенствование системы голосового обслуживания в контакт-центре. Голосовой помощник «Николай» сегодня консультирует жителей региона по 31 направлению. Среди новых навыков, которыми будет наделён «Николай» в этом году, предварительная запись, идентификация заявителя и расширения круга тем, по которым робот может провести консультацию. Одно из новшеств, которые ожидают пользователей МФЦ в этом году, – отображение графика загруженности филиалов МФЦ в реальном времени в приложении 2ГИС.