Большинством голосов Президиум РАН решил направить письмо в Минобрнауки РФ по вопросу слияния научных институтов с НГУ.

Проект присоединения к Новосибирскому государственному университету (НГУ) трех институтов Академгородка – ФИЦ Информационных и вычислительных технологий (ИВТ), Институт вычислительной математики и математической геофизики (ИВММГ СО РАН) и Институт систем информатики им. А.П. Ершова (ИСИ СО РАН) вызвал немало дискуссий, которые уже выплеснулись за пределы Академгородка.

25 января этот вопрос рассматривался на заседании Президиума Российской академии наук в Москве. Решение академиков оказалось не в пользу проекта (этот документ имеется в распоряжении «КС»).

Заслушав выступление руководителя СО РАН академика Валентина Пармона, Президиум не поддержал проект в таком виде (вариант, предусматривающий вхождение трех институтов в состав НГУ в виде обособленного подразделения) и решил выразить свое несогласие в форме письма в Минобрнауки РФ.

Как заявил по этому поводу телеграм-канал «Научно-образовательная политика», «Ситуация становится для СО РАН, Валентина Пармона и Андрея Травникова весьма щекотливой. Головная РАН, не поставленная в известность, против поглощения. Здесь Президиум РАН проявил удивительную солидарность. Сами институты входить в состав НГУ явно не желают».

Однако говорить о том, что проект закрыт, тоже преждевременно. Как известно, после реформы 2013 года академические институты подчиняются уже не РАН, а как раз Миннауки (где идею о слиянии изначально встретили вполне благожелательно). И сейчас все зависит от того, насколько твердой окажется позиция руководства институтов, с которым, по данным источников, заслуживающих доверия, в настоящее время ведутся переговоры.

«Континент Сибирь» продолжает следить за развитием ситуации.