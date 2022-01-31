Новосибирским поликлиникам выделят 137 млн рублей на борьбу с «омикроном»

Новосибирская область дополнительно получит 137 млн рублей на борьбу с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Федеральные средства направят на поддержку поликлиник и бесплатную медпомощь по полису ОМС.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя председателя Государственной Думы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

«Принято решение направить 137 млн рублей на поддержку новосибирских поликлиник на бесплатную первичную помощь по полису ОМС», — указано в сообщении.

Уточняется, что решение принято в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Средства позволят «сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции». Их направят в региональный фонд ОМС.

Напомним, в Новосибирской области заявили о начале пятой волны коронавирусной инфекции. 29 января региональное управление Роспотребнадзора опубликовало официальное подтверждение о выявлении в регионе нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». На тот момент в Новосибирской области зарегистрировали пять случаев заражения штаммом и четыре из них, по данным ведомства, являются завозными.

Новосибирская область стала последним регионом Сибири, где выявили «омикрон». Специалисты фиксируют рост заболеваемости COVID-19, с 31 января школы региона переходят на дистанционное обучение. Медицинским учреждениям Новосибирской области рекомендовано перенести оказание плановой медицинской помощи и прохождение диспансеризации на весну.