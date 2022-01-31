Масштабный инвестпроект «Верх-Тулинский» создаст более 1850 рабочих мест для экономики Новосибирской области

Вложения Лидер Инвест Групп в масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский», реализуемый при поддержке Агентства инвестиционного развития и правительства Новосибирской области, по итогам 2021 года составили свыше 236 млн рублей.

На территории кластера активно ведётся проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры. Построено и введено в эксплуатацию более 9,5 км газопроводов высокого давления, 10 км распределительных газопроводов низкого давления, 20 км линий электропередач.

Инвестиционная фаза проекта рассчитана до 2027 года. Расчетный объем инвестиций – 14,556 млрд рублей, из них инвестиции девелопера – 1,735 млрд рублей.

В рамках масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» развивается сразу несколько проектных площадок для бизнеса: бизнес-парк «Лидер», придорожный парк, промышленный парк, агропромышленный парк, «Новая Верх-Тула» и Экопосёлок-парк «Сибирские просторы».

На территорию проекта привлечено 45 резидентов с суммарным ожидаемым объемом инвестиций 6300 млн рублей. Они планируют создать 1850 рабочих мест.

«Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» находится в стадии активного развития, – прокомментировал управляющий Лидер Инвест Групп Михаил Камбаров. – Расчетный бюджетный эффект от реализации проекта составит порядка 4,931 млрд рублей. Кластерный подход к развитию территории позволяет решить целую серию задач, в том числе задачу инвестиционной привлекательности района и региона в целом, Мы не просто приглашаем резидентов, мы приглашаем потенциальных инвесторов, даем четкую картину и относительно производства продукции, к которой проявляет заинтересованность региональный бизнес и относительно объема потенциальных инвестиций. Сегодня становятся очевидны факторы роста капитализации инвестиций в земельный кластер «Верх-Тулинский» – это создание инженерной магистральной и транспортной инфраструктуры, строительство инженерных сетей и сооружений, реконструкция автодороги К-17р, развитие Верх-Тулы и текущих бизнес-проектов на территории кластера».

«Лидер Инвест Групп» развивает земельный кластер общей площадью 2,5 тыс. га на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области — «Масштабный инвестиционный проект комплексного развития территории «Верх-Тулинский». Компания осуществляет разработку концепции развития территории, ее комплексного освоения, проводит поэтапную подготовку земельных участков для использования резидентами, работу по обеспечению территории кластера инженерными коммуникациями. «Масштабный инвестиционный проект комплексного развития территории «Верх-Тулинский» включен в Государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области, в перечень крупных инвестиционных проектов в «Стратегии социально – экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года». Земельный портфель кластера состоит из зон промышленного производства, сельскохозяйственного производства, личных и фермерских хозяйств, общественно-деловой застройки, жилой застройки, объектов придорожного сервиса, зоны складов, логистики и магазинов.