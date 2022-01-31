14:21
Андрей Травников рассказал о том, какой он видит систему МФЦ 2.0
13:40
Академия наук выступила против слияния научных институтов с НГУ
12:51
Новосибирским поликлиникам выделят 137 млн рублей на борьбу с «омикроном»
12:18
Мэр Новосибирска рассказал о взрывном росте числа заболевших COVID-19 школьников
12:10
27 уголовных дел о подделке документов по COVID-19 возбудили в Новосибирской области
11:44
Важный государственный ресурс подвергся DDoS-атаке
10:52
Авиакомпанию S7 оштрафовали за нарушение прав пассажиров рейса Барнаул-Новосибирск
10:10
Стал известен подрядчик на миллиардный ремонт трассы под Новосибирском
19:07
Сколько киосков в Новосибирске снесут в 2022 году?
18:24
Строящийся в Новосибирске ЛДС подорожал на 3 миллиарда
16:58
Скончался бывший главный архитектор Новосибирска
16:01
В Новосибирской области на 138% выросла заболеваемость COVID-19
16:34
Расследование дела сибирской ОПГ, выводившей деньги за рубеж, завершено
14:49
Роспотребнадзор установил, что «омикрон» пришел в Новосибирск из Африки
11:54
Дело о крупной взятке в мэрии Новосибирска передано в суд
18:09
Суд назначил первое заседание по делу экс-совладельца Traveler’s Coffee
16:36
Экс-глава алтайского города получил почти 9 лет колонии за взятки
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за Кулисами», гастробара Poke Top и итальянской траттории «Тесту Место»
Консультант в области подбора и адаптации персонала
Cооснователь новосибирского юридического партнерства «Курсив»
Основатель новосибирской сети «Пицца Синица»
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.