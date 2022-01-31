Важный государственный ресурс подвергся DDoS-атаке

Утром 31 января министерство цифрового развития Новосибирской области сообщило о том, что ряд государственных сервисов были атакованы ботнетом. К 10:00 основной поток вредоносных данных, по словам министра, удалось отсечь.

«Атака началась в 8:15 утра по новосибирскому времени. Довольно мощная, на внешний контур поступало порядка 10-12 гигабит в секунду», – сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь. По его словам, выбор времени и цели атаки был сделан с таким расчетом, чтобы нанести наибольший урон. Основная атака пришлась на медицинские информационные сервисы и «коронавирусную» систему 122, где пиковая нагрузка приходится как раз на утро понедельника.

Министр добавил, что в отсечении атаки существенную помощь оказал «Ростелеком». К 10 утра работа сервисов стабилизировалась, но отдельные всплески все еще продолжаются.

«Мы привыкли к хорошим и удобным цифровым сервисам. И уже забыли про ночные очереди к ведомствам и организациям, записям и перекличкам, – отметил на оперативном совещании 31 января губернатор Андрей Травников. – К сожалению, у всего есть обратная сторона».

В 2021 году, по данным «Ростелекома», средняя мощность DDoS-атак на корпоративные и государственные ресурсы выросла на 26% в сравнении с прошлым годом. При этом самые мощные атаки происходили в Сибири.