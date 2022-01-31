Авиакомпанию S7 оштрафовали за нарушение прав пассажиров рейса Барнаул-Новосибирск

Авиакомпанию «Сибирь» (бренд S7 Airlines) обязали выплатить штраф за нарушение прав пассажиров. Организация, в частности, не разместила сибиряков в гостинице после задержки рейса Барнаул-Новосибирск.

Новосибирской и Барнаульской транспортными прокуратурами проверено исполнение требований законодательства в сфере защиты прав пассажиров АО «Авиакомпания «Сибирь», сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

Как сообщили в ведомстве, 3 октября прошлого года в аэропорту Барнаула из-за некорректной работы систем воздушного судна произошла задержка рейса авиакомпании по регулярному маршруту Барнаул-Новосибирск.

«При этом вопреки требованиям законодательства 28 гражданам не оказаны услуги по их размещению в гостинице. Наряду с этим перевозчиком в 2021 году неоднократно допускались факты несвоевременного рассмотрения претензий пассажиров», — уточнили в ведомстве.

В связи с этим в отношении авиакомпании возбуждены 7 дел об административных правонарушениях по ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований).

По результатам рассмотрения организацию оштрафовали на 200 тыс. рублей. Сообщается, что в настоящий момент постановления суда в законную силу не вступили.

«Кроме того, Новосибирским транспортным прокурором организована проверка деятельности АО «Авиакомпания «Сибирь» в части предоставления дополнительных услуг пассажирам в связи с задержкой 39 рейсов и отменой 8 рейсов из международного аэропорта Краснодара по причине неблагоприятных метеоусловий в период 23.01.2022 по 24.01.2022 года», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее суд оштрафовал авиакомпанию за отказ в перевозке пяти пассажирам из-за отсутствия свободных мест в самолете. В конце декабря в Красноярске в отношении авиакомпании «Победа» возбудили административное дело за ненадлежащее оказание услуг при задержке рейса.