Стал известен подрядчик на миллиардный ремонт трассы под Новосибирском

В Новосибирске подвели итоги конкурсов на ремонт двух участков федеральной дороги Р-254 «Иртыш» стоимостью свыше миллиарда рублей. Подрядчиком выбран «Новосибирскавтодор».

Информация размещена на сайте госзакупок 28 января. Компания «Новосибирскавтодор» стала единственным участником конкурсов. Организация выполнит работы по ремонту двух участков трассы Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе Новосибирской области и на Северном обходе Новосибирска.

Так, согласно документам, стоимость работ на участке трассы в Барабинском районе составляет 526,3 млн рублей. Протяженность участка — более 15,9 км, он находится в пяти километрах от Барабинска. Подрядчик обустроит верхний слой покрытия, обочины, проведет ремонт водопропускных труб. Он также установит барьерное ограждение, сигнальные столбики, освещение, нанесет дорожную разметку и другое.

Подобные работы подрядчик проведет и на участке трассы в районе поселка Светлый и поселка Клюквенный Новосибирска. Напомним, протяженность участка составляет 10,2 км, стоимость — 493, 8 млн рублей.

Отметим, общая цена контрактов составляет 1 млрд 20 млн рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет. Начать ремонт на участке в Барабинском районе Новосибирской области подрядчик должен с 1 июня, завершить работы необходимо до 1 сентября 2023 года. На Северном обходе Новосибирска ремонт трассы начнется 15 мая. Он завершится 15 октября текущего года.

Напомним, в конце января Новосибирской области выделили дополнительные 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на завершение первого этапа строительства Восточного обхода Новосибирска. Строительством объекта занимается компания «Новосибирскавтодор».