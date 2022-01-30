Сколько киосков в Новосибирске снесут в 2022 году?

На гостевых маршрутах Новосибирска планируется демонтировать множество ларьков, на что в городском бюджете предусмотрено порядка 12 миллионов рублей.

К чемпионату мира 2023 года по хоккею с шайбой среди юниоров гостевые маршруты Новосибирска планируется очистить от нескольких сотен нестационарных торговых объектов (киосков – «КС»), сообщил РБК со ссылкой на департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

Всего за 2022 год в мегаполисе планируется демонтировать 393 торговых павильона (в 2021 году было демонтировано 459 нестационарных объектов – «КС»), которые будут убраны самими владельцами или соответствующими службами муниципалитета. Последний выделяет на работы по демонтажу киосков порядка 12 миллионов рублей.

Перед молодёжным чемпионатом мира 2023 года по хоккею с шайбой перераспределение нестационарных торговых объектов произойдёт на проспекте Карла Маркса, площади Карла Маркса, площади Калинина, Вокзальной магистрали, а также в районах Новосибирска с повышенной концентрацией нестационарных торговых объектов, таких как проспект Дзержинского или МЖК.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что давал поручение упорядочить практику работы киосков в преддверии МЧМ-2023: «Я давал поручение провести мониторинг и проверить, насколько правомерна установка тех или иных нестационарных торговых объектов. Это понятие общее, но порой под него попадают самые разные конструкции, в том числе так называемые кибитки, которые возникают преимущественно в летнее время и никак не узаконены».

По данным департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, схема размещения нестационарных торговых объектов в городе на текущий момент включает в себя 2 954 места. Больше всего торговых точек расположено в Ленинском и Октябрьском районах, а также в Центральном округе, где также больше всего площадей для расположения стационарных объектов торговли. 355 киосков расположены на территории многоквартирных домов.