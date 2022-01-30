Скончался бывший главный архитектор Новосибирска

29 января в возрасте 88 лет ушёл из жизни проектировщик «Родников», «Снегирей», «Красной горки» и бассейна «Нептун» Герман Тюленин.

Герман Тюленин ушёл из жизни 29 января, о чём сообщил в своём Facebook-аккаунте Игорь Поповский, директор в ООО Архитектурная мастерская Игоря Поповского. Заслуженный архитектор РФ Герман Тюленин скончался в возрасте 88 лет, после затяжной болезни. В период с 1987 по 1998 годы он занимал пост главного архитектора города Новосибирска.

В своей публикации Игорь Поповский рассказал, какие объекты мегаполиса были спроектированы при участии Германа Тюленина: «В составе авторского коллектива участвовал в проектировании Новосибирского научного центра СО АН СССР, Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР, жилых комплексов «Красная горка», «Снегири», «Родники» в Калининском районе Новосибирска. Автор проектов бассейна «Нептун» в Новосибирске, генерального плана научного центра и застройки жилой зоны СО ВАСХНИЛ».

Герман Тюленин также выступил проектировщиком санатория «Алтай» на алтайском курорте Белокуриха, входил в состав президиума градостроительного совета мэрии города Новосибирска, научно-технического совета при Новосибирском театре опере и балета (НОВАТ) и попечительского совета НГАСУ (Сибстрин).

Прощание с Германом Тюлениным пройдет 1 февраля в 14:00 по адресу: ул. Кропоткина, 112.

Напоминаем, что 10 января на Федеральном военном мемориале (ФВМ) «Пантеон защитников Отечества» в городском округе Мытищи Московской области похоронили бывшего полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Васильевича Квашнина.