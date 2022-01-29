В Новосибирске завершилось расследование возбужденного Сибирской оперативной таможней уголовного дела в отношении межрегиональной организованной преступной группы. Ее участники обвиняются в незаконном выводе из России более 200 млн рублей.

Четверо сообщников действовали на территории Новосибирской области и Москвы. Незаконную деятельность ОПГ выявили и пресекли сотрудники Сибирской и Центральной оперативных таможен и УФСБ России по Новосибирской области осенью 2020 года.

В отношении организатора и его подельников таможенники возбудили серию уголовных дел, относящихся к категории тяжких, по части 3 ст. 193.1 УК РФ. Дальнейшее расследование проводило Следственное управление УМВД России по Новосибирску при оперативном сопровождении выявивших преступление ведомств.

Как установило следствие, в состав организованной группы входили двое жителей Москвы и двое – Новосибирской области. Организатор группы, 54-летний уроженец города Искитима, переехавший в Москву, осуществлял общее руководство, подыскивал и привлекал сообщников. Другие участники занимались созданием фирм-однодневок, назначали номинальных директоров из числа новосибирцев и москвичей, выплачивали им вознаграждения. По подложным внешнеэкономическим контрактам преступники переводили валюту на счета компаний, зарегистрированных в США, затем средства выводились в Китай. Всего на счету обвиняемых – восемь эпизодов по переводу валюты в особо крупном размере.

«Следственные действия проходили в Новосибирске, Москве, Новосибирской и Московской области, – прокомментировал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер. – Оперативные сотрудники таможни и полиции провели несколько задержаний, более пятидесяти обысков, изъяли несколько десятков электронных носителей информации, получили признательные показания»

Во взаимодействии с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО оперативники установили все задействованные в преступных схемах фирмы, источники денежных средств, а также финансовые связи между участниками ОПГ. Установлен также точный объем совершенных за два года незаконных валютных операций – 202 869 000 рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении двух фигурантов, включая находящегося в СИЗО организатора ОПГ, направлены в Центральный районный суд города Новосибирска. В соответствии с санкцией статьи 193.1 УК РФ, преступникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.