Инициатива объединения трех научных институтов Академгородка с Новосибирским государственным университетом (НГУ) в рамках проекта суперкомпьютерного центра (СКЦ) «Лаврентьев» наделала немало шума и вызвала неоднозначную реакцию среди научного сообщества. Подробнее об этом проекте, чем он вызван, и какие у него могут быть перспективы, мы попросили рассказать ректора НГУ МИХАИЛА ФЕДОРУКА, одного из подписантов нашумевшего письма в Минобрнауки РФ.

– Михаил Петрович, несколько месяцев назад в интервью нашему изданию вы говорили о том, что университет не намерен поглощать какие-либо научные институты. Что заставило вас изменить свою позицию?

– Осенью я комментировал обвинения в адрес университета в том, что мы якобы хотели присоединить ФИЦ информационных и вычислительных технологий (ИВТ) просто ради присоединения, звучали даже обвинения в рейдерстве. Здесь моя позиция не поменялась: в таком виде, вне консолидирующих проектов, нам никакие поглощения не нужны и неинтересны, они не пойдут на пользу ни одной из сторон. Сейчас же речь идет о том, что в Академгородке предложено реализовать масштабный проект строительства суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Его реализация невозможна без консолидации имеющихся сейчас ресурсов – инфраструктурных, кадровых и иных на одной площадке, и в роли организатора этой площадки рассматривается именно университет. Это не наша инициатива, это, скорее, ключевое условие федерального руководства, которое и будет финансировать проект.

– Можно ли реализовать этот проект в форме консорциума, где каждый участник сохраняет юридическую самостоятельность?

– Начнем с того, что строительство СКЦ подразумевается не на средства потенциальных участников такого консорциума, а на средства из федерального бюджета. Соответственно, именно Минобрнауки решает, в каком виде будет реализован проект. Очевидно, что никто не захочет «распылять» дорогостоящую инфраструктуру по нескольким организациям, позиция проста: центр ответственности должен быть один. И на эту роль выбран именно университет. С одной стороны, это соответствует текущей позиции министерства, которая заключается в том, что научная система страны должна формироваться также и вокруг университетов, как во многих западных странах. Можно сколько угодно критиковать такой подход, но надо понимать, что он сейчас является одним из приоритетных для государства, а именно оно обеспечивает реализацию проекта.

С другой стороны, этот подход соответствует и линии, оформленной решениями Президиума Сибирского отделения РАН о том, что создаваемые Центры коллективного пользования (СКЦ «Лаврентьев» как раз один из них) должны организовываться именно как обособленные подразделения университета. Кроме того, как справедливо отметил председатель СО РАН академик Валентин Пармон, институты, о которых идет речь в письме, сейчас находятся не в лучшей форме. Институт систем информатики и Институт вычислительной математики и математической геофизики отнесены к институтам второй категории, и у них есть ненулевой риск попасть в итоге в третью категорию, а это означает серьезные проблемы с финансированием. ИВТ весь прошлый год лихорадило из-за конфликта врио директора с коллективом, и в итоге институт покинул ряд ведущих ученых. В такой ситуации ни одна из организаций сейчас не потянет консорциум, ведь это предполагает равный вклад участников, а у них просто может не хватить ресурсов. Да и, честно говоря, мне кажется, что многим их сотрудникам важно не то, где лежит их трудовая книжка, в институте или университете, главное, чтобы были достойная зарплата и хорошие условия работы.

– Звучат опасения, что в результате такого объединения научные школы, десятилетиями создаваемые в институтах, разрушатся.

– Для того, чтобы научные школы жили, необходим постоянный приток в них молодежи. Но я не замечаю скопления молодых ученых в этих институтах – при том, что порядка 40 % выпускников университета соответствуют профилю ИТ. И я считаю, что как раз ИТ-направление целесообразнее развивать именно в университетах. Тогда молодежь, которая, сейчас уходит в основном работать в высокотехнологичные компании, причем часто со студенческой скамьи, возможно, в какой-то части останется в науке, задержится на интересных проектах. Но эти проекты должны быть! Сегодня нельзя себе позволить рассказывать о том, что самый настоящий искусственный интеллект был в Академгородке 60 лет назад, а сегодня весь мир занимается не тем, что нам нравится. Мы не можем себе позволить игнорировать глобальную исследовательскую и технологическую повестку и обходить такие «горячие» темы, как компьютерное зрение, когнитивная робототехника, роевой интеллект – и многое другое.

Я, например, много лет руковожу группой ученых, которая занимается математическим моделированием. В этом году университет будет участвовать в конкурсе на создание центра компетенций в области искусственного интеллекта. Это одно из магистральных направлений развития вычислительной науки, оно сейчас активно развивается как раз в НГУ, а в институтах мало публикаций по этой теме. У нас работают и другие направления, в том числе в рамках Математического центра в Академгородке, где университет является одним из учредителей.

Поэтому, повторю, в предложениях университета нет ничего удивительного или опасного для институтов: мы считаем их взаимовыгодными для всех предполагаемых участников проекта. К тому же, как уже подчеркивалось не раз – речь идет о сугубо добровольном объединении, а не о «захвате» институтов, как кто-то поспешил заявить.

– Сегодня уже понятно, что этот проект встретил сопротивление у части сотрудников институтов и может получиться так, что он не будет реализован. Есть у университета «план Б» на этот случай?

– Такой план, конечно, есть. Мы не откажемся от идеи строительства СКЦ в Академгородке, поскольку в нем есть острая необходимость. И это не отрицают даже те, кто сегодня критикует наше письмо. Частичную поддержку научным и инженерным группам, которые сгруппируются вокруг этого проекта, окажем за счет средств, выделяемых в рамках программы «Приоритет 2030», конкурс на участие в которой мы выиграли осенью. Главной проблемой на этом пути для нас станет, пожалуй, выбор места размещения объекта. Потому что у университета сейчас просто нет свободных площадей в нужном количестве. Понятно, что в идеале было бы построить современное здание, специально спроектированное под нужды СКЦ. Но пока надо быть реалистами и констатировать: такая возможность не обсуждается. В варианте объединения с институтами эта проблема решалась путем использования площадей Вычислительного центра (где они располагаются и где многие площади сейчас просто сдаются в аренду или просто пустуют). Если объединение не состоится, нам придется решать проблему как-то по-другому. Но, думаю, мы ее так или иначе решим. И на самом деле, если первоначальный вариант будет заблокирован, неизвестно, кто в итоге пострадает больше. Приведу такой пример. Несколько лет назад был проект присоединения к университету Конструкторско-технологического института научного приборостроения (КТИ НП) СО РАН. Опять же, это не было присоединением ради присоединения: в университете активно начало развиваться инженерное направление, мехмат запустил программу Инженерной школы – и нужна была консолидация усилий в этой области. Руководства КТИ НП идею объединения не поддержало. В итоге мы нашли другие ресурсы, университет продолжает развиваться, студенты Инженерной школы активно включаются в проекты, выигрывают конкурсы на поддержку своих стартапов. А у института за это время просто ничего не произошло, что в условиях сегодняшней острой конкуренции за ресурсы может стать фатальным для любой организации.