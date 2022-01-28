Суд назначил первое заседание по делу экс-совладельца Traveler’s Coffee

В Новосибирске назначили первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева, обвиняемого в даче взятки полицейскому.

Как сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Новосибирска, судебное заседание по уголовному делу в отношении Анвара Пириева назначено на 21 февраля. Бывшему совладельцу крупной сети кофеен Traveler’s Coffee вменяют совершение преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый дал взятку оперуполномоченному ОЭБиПК управления МВД России по Новосибирску Евгению Пушкареву. Мзда включала 321 тыс. рублей, а также автомобиль стоимостью 800 тыс. рублей. Сообщалась, что вознаграждение было предназначено бывшему полицейскому за предоставление информации коммерсанту об интересующих его людях.

В феврале прошлого года суд признал Пушкарева виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную тайну, без его согласия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Потерпевшими по этому делу выступали юристы компании «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева и Анна Войцехович. По этому эпизоду обвиняемый получил 1,5 года условно.

Позже, в октябре, его приговорили к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках. Он также должен выплатить штраф в размере 3,2 млн рублей (десятикратная сумма взятки).

Напомним, в 2014-2015 годах между партнерами Traveler’s Coffee произошел корпоративный конфликт, в результате чего сеть разделилась. Так, частью кофеен стала управлять компания Анвара Пириева «Трэвэлерс Кофе Москва», оставшимися заведениями — новосибирская Traveler’s Coffee, представлявшая интересы западных инвесторов. «Континент Сибирь» подробно описывал ситуацию.

Осенью прошлого года суд вынес приговор Анвару Пириеву по делу об угрозах и поджогах имущества конкурентов (заведений сети «Академия кофе») в составе организованной преступной группировки. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.