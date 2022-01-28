Экс-глава алтайского города получил почти 9 лет колонии за взятки

Суд в Алтайском крае вынес приговор бывшему мэру Славгорода Сергею Горбунову по делу о коррупции. Его признали виновным во взяточничестве почти на 7 млн рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.

В Алтайском крае вынесли приговор бывшему мэру Славгорода Сергею Горбунову, обвиняемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2018 году Горбунов, только вступив в должность главы города, предложил директору и учредителю двух компаний ежемесячно давать ему взятку по 100 тыс. рублей и 5-10% от полученной организациями прибыли от будущих постанов угля за отопительный сезон для нужд Славгорода.

«За это чиновник обещал предпринимателю принимать юридически значимые решения об определении именно его предприятий в качестве поставщиков топлива, а также гарантировал поддержку и защиту от конкуренции», — указано в сообщении.

Однако уже в мае 2020 года чиновник решил изменить условия получения взятки. Так, помимо ежемесячно назначенной суммы, Горбунов запросил от руководителя компаний передавать ему деньги из расчета 50 рублей за каждую тонну угля, поставленную во время отопительного сезона 2019 -2020 годов. Таким образом, за указанный период мэр получил лично взятку на общую сумму более 6, 8 млн рублей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что Горбунов был задержан в мае 2020 года после получения взятки. Он заметил, что за ним ведется оперативное наблюдение, и попытался избавиться от денег, выкинув их в заброшенное здание.

В ходе предварительного следствия бывший глава города не признал свою вину, а также оказывал противодействие, выдвигая различные версии своей непричастности к преступлению, однако следователям удалось опровергнуть позицию Горбунова и его защитника.

«Суд приговорил его к 8 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере взятки с лишением права занимать аналогичные должности на протяжении пяти лет», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Уточняется, что в доход государства у Горбунова конфисковали 4,7 млн рублей. Также у него изъяли имущество.

Напомним, в октябре прошлого года правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина.

По версии следствия, он пролоббировал интересы местной компании при участии в конкурсе на строительство водонапорных скважин в регионе за взятку в размере 2,5 млн рублей. Как сообщают правоохранители, сумма взятки, которую мог получить фигурант дела, стала самой крупной в Новосибирской области в 2021 году. Ранее следователи выявили еще один преступный эпизод в деле Нормайкина.