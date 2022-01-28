Энергетики и Центры управления регионом объединили усилия по оперативному взаимодействию с жителями. Пилотом в мае 2021 года выступил ЦУР Омской области, позже энергетики распространили данный опыт еще на восемь регионов Сибири и Дальнего Востока.

Сибирские «Россети» первыми из межрегиональных компаний присоединились к системе обработки обращений «Инцидент Менеджмент» на всей территории присутствия. Основные темы обращений – отключение электричества, качество и уровень напряжения электричества, а также вопросы технологического присоединения к сетям компании.

Наиболее активно «Инцидент» схватывает обращения по вопросам энергоснабжения в Хакасии, Бурятии и Республике Алтай. Представители компании отмечают, что и ранее работали с обращениями жителей в социальных сетях.

«Общий объем обращений, который мы обрабатываем с контакт-центром, в связи с ограничением очного обслуживания, вырос на 43% по сравнению с допандемийным периодом. Число обращений по телефону выросло на 124%, – отмечает директор по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь» Анастасия Гуливатенко. – Взаимодействие с ЦУРами нам дает, в первую очередь, аналитику и понимание очага, если обращения по одной теме разрастаются резонансными потоками в интернет-пространстве. Также мы подтягиваем и свои внутренние регламенты реагирования на обращения: и с точки зрения формата коммуникации, и с точки зрения скорости ответа. В дальнейшем мы надеемся на системную помощь ЦУР в оперативном информировании жителей о планирующихся и аварийных отключениях электричества».

Центры управления регионами (ЦУР) – это единые пункты мониторинга, куда поступают вопросы жителей и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей, а на основе этого формируются аналитические материалы. На основе полученных данных принимаются управленческие решения с учетом социального запроса. Они были образованы в 2020 году во всех субъектах РФ.

«В среднем ответ на вопрос пользователи соцсетей получают уже через 62 минуты, – сообщил заместитель руководителя Центра управления регионом Красноярского края Антон Понарин. – Именно так совместно с энергокомпанией в Красноярске было восстановлено, например, уличное освещение на одном из участков Матросова, набережной Качи, оперативно проведен ремонт объектов электроинфраструктуры. Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество с «Россети Сибирь» сделает взаимодействие жителей с энергетиками еще более комфортным».