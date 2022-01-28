Александр Быков научил новосибирских бизнесменов продавать ещё больше

27 января в центре «Мой бизнес» прошёл мастер-класс «Книга продаж», участники которого научились выстраивать эффективные продажи в любой сфере бизнеса.

Директор компании «Бизнес-партнёр» Александр Быков 27 января устроил мастер-класс «Книга продаж», ориентированный на владельцев бизнеса, руководителей компаний и коммерческих директоров.

В начале мероприятия Александр Быков рассказал, как его компания более десяти лет выстраивала отделы продаж «под ключ» в любой сфере бизнеса, а затем несколько лет осуществляла их сопровождение за долю в прибыли компании-клиента, но позднее им были выделены четыре основных инструмента, необходимые для увеличения продаж и значительного прироста прибыли бизнеса. Именно этими инструментами он и поделился с владельцами бизнеса и руководителями компаний.

Эксперт по продажам научил слушателей выделять целевые и нецелевые лиды, мотивировать менеждеров на закрытие каждого целевого лида на сделку. Он объяснил участникам, как правильно внедрять «воронку продаж» и точечно влиять на её показатели, а также познакомил со своей авторской методикой создания эффективного скрипта для менеджеров, чтобы технология продаж не давала сбоев.

Мероприятие, прошедшее в центре содействия развитию предпринимательства в Новосибирской области «Мой бизнес» при поддержке НОО «ОПОРА РОССИИ» собрало несколько десятков участников, часть из которых подключились к мастер-классу удалённо.