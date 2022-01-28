Роман Теленчинов: «К 25 февраля мы застеклим весь ЛДС»

Вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов в ходе прошедшей 28 января пресс-конференции рассказал, как строится и когда будет сдана новая ледовая арена Новосибирска.

Заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов, курирующий в правительстве строительство крупных инфраструктурных объектов, рассказал в ходе пресс-конференции, прошедшей на площадке ТАСС, о ходе работ на площадке нового ЛДС. По словам чиновника, для купирования отставания в сроках строительства ледовой арены правительством региона был разработан новый график, который жёстко выдерживается.

«Отставания от графика нет, ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 1 октября 2022 года. И этот график будет полностью выполнен. Все вопросы с финансированием решены. К 25 февраля мы застеклим весь объект и горожане увидят, что новый ЛДС засверкал. Тогда у всех будет понимание, что все будет хорошо», – ответственно заявил Роман Теленчинов. Он отметил, что «иногда по нескольку раз за день» бывает на строительной площадке и даже один день простоя рассматривает как основание для смены подрядчика.

Вместе с вице-губернатором участие в пресс-конференции, посвящённой перспективам строительного сезона 2022 года, принял и заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, который оценил готовность ледовой арены на конец декабря прошлого года в 60%.

По словам Алексея Колмакова, запуск тепла во всём ЛДС состоится в марте 2022 года: «Вчера, 27 января, мы запустили тепло на тренировочной арене, закрыты два малых контура ЛДС и тепло туда уже запущено. На универсальной арене начинаются отделочные работы».

Роман Теленчинов добавил к сказанному, что отсутствие тепла сдерживает ряд внутренних работ по отделке. В частности, прокладку кабелей, которые «необходимо бросать при плюсовой температуре, чтобы не сломать». По его словам, 10 марта на ледовой арене закончится заливка полов и прогрев, после чего отделка будет осуществляться более интенсивно.

Напомним, что в этот же день мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил информацию о том, что неподалёку от строящегося здания ЛДС, с другой стороны Октябрьского моста может появиться несколько восьмиэтажных гостиниц.