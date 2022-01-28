Всплеск заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области: новый антирекорд

В Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки коронавирус выявили у 411 жителей региона — число заболевших почти на 20% выше, чем днем ранее.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 411 человек. Днем ранее COVID-19 подтвердился у 344 жителей региона.

От заболевания скончались тринадцать человек: четверо мужчин в возрасте от 55 до 83 лет, а также девять женщин в возрасте от 51 до 86 лет.

В инфекционных стационарах Новосибирской области с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 2 477 пациентов, в том числе 134 ребенка, в отделениях реанимации лечатся 258 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 52 пациентам.

С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 102 268 случаев коронавируса. 73 928 пациентов выписаны с выздоровлением, 4 593 скончались.

Отметим, это новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. Ранее максимальный суточный показатель заболевших коронавирусом в Новосибирской области был зафиксирован 16 ноября — тогда за день инфекцию выявили у 409 человек.

Напомним, в Новосибирской области официально объявили о начале пятой волны коронавирусной инфекции. В регионе выявили новый штамм COVID-19 «омикрон» — он распространяется по всей Сибири.

Из-за ситуации с коронавирусом новосибирские власти приняли решение о переводе на дистанционный формат работы школы, некоторые классы останутся на очном обучении. Медицинским учреждениям региона рекомендовано перенести плановые осмотры и диспансеризацию на весну.