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Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за Кулисами», гастробара Poke Top и итальянской траттории «Тесту Место»
Консультант в области подбора и адаптации персонала
Cооснователь новосибирского юридического партнерства «Курсив»
Основатель новосибирской сети «Пицца Синица»
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