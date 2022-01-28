Сибирский банк предлагает предпринимателям скидку 50% на расчетно-кассовое обслуживание

Юридические лица и ИП могут получить месяц обслуживания в Банке «Левобережный» за полцены при подаче онлайн-заявки на открытие первого расчетного счета.

Чтобы получить скидку, нужно оставить заявку на открытие счета на сайте банка до 1 июня. Скидка 50% предоставляется на любой бизнес-пакет, кроме «Супер 0», на 1 месяц. Экономия составляет от 285 до 3 485 рублей в месяц в зависимости от выбранного пакета. На сайте можно подробно ознакомиться с каждым тарифом и сравнить их между собой. Предложение действует с 25.01.2022 по 01.06.2022.

Добавим, что для резервирования расчетного счета достаточно направить в банк паспорт директора и подтвердить согласие на обработку персональных данных, перейдя по ссылке в СМС-сообщении. Сразу после подтверждения данных на электронную почту клиента придут реквизиты счета, и он сможет начать принимать платежи.

При возникновении вопросов обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 и в офисы Банка «Левобережный». Заполнить заявку на открытие счета можно в любое удобное время.

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