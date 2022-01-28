27 января в государственном архиве Новосибирской области состоялось торжественное открытие выставки «Око государево», приуроченной к 300-летнему юбилею надзорного ведомства.

В мероприятии принимали участие руководители и сотрудники аппарата облпрокуратуры и ветераны органов прокуратуры, первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, представители Управления государственной архивной службы Новосибирской области, Госархива и СибУПК, другие почетные гости.

Заместитель прокурора области Павел Смагоринский, открывая выставку, подчеркнул важность проведения такого мероприятия в рамках празднования 300-летия органов прокуратуры, отметил полноту представленных экспонатов и документов, указывающих на роль надзорного органа в истории развития региона.

«От имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова хочу поблагодарить организаторов этой замечательной выставки. Уже 300 лет прокуратура стоит на страже российской государственности и законных интересов граждан, достойно выполняя свои функции», – отметил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Выставка подготовлена Государственным архивом Новосибирской области совместно с прокуратурой Новосибирской области.

На выставке использованы документы фондов архива: Колыванской палаты уголовного суда, прокуратуры Новосибирской области, Новосибирского облисполкома, а также уникальные документы и экспонаты из музея облпрокуратуры.

Консультационную поддержку оказывали партнёры с юридического факультета Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК).

В ходе презентации освещены основные этапы развития органов прокуратуры на территории Сибири и Новосибирской области в контексте истории прокуратуры России.