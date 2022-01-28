«МегаФон» стал владельцем 50% акций ключевого ИТ-партнера

«МегаФон» приобрел часть бизнеса одного из ключевых партнеров в разработке цифровых продуктов. Сделка реализована в форме создания совместного предприятия, куда войдут активы и ряд команд фонда Quantum-A, задействованных в проектах «МегаФона».

«МегаФон» и фонд Quantum-А создали совместное предприятие АО «Квантера», куда будут переведены специалисты и часть активов Quantum-A, задействованных в разработке решений для «МегаФона». «МегаЛабс» приобрел 50% в АО «Квантера» за денежные средства, еще 50% принадлежат фонду Quantum-А.

Сделка была заключена в конце 2021 года.

«Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов – один из наших ключевых фокусов, – отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев. – Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции «МегаЛабса» в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса».

В новой компании «МегаФон» будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу «МегаФона».

Фонд Quantum-A — один из ключевых партнеров в разработке цифровых решений «МегаФона», среди реализованных проектов – группа гео-сервисов, продукты цифровой защиты, а также запатентованные Deep-Tech услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и другие. Фонд развивает для «МегаФона» ряд технологических продуктов в области AI и ML по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS). В периметр совместного предприятия будут включены проекты, уже разработанные специально для «МегаФона».

Для расширения компетенций своих команд фонд Quantum-A активно инвестирует в технологический сектор России – среди последних его проектов поддержка компаний «Бери Заряд», «Умназия», «Академия Перемен», «Деньги Вперед», NFWare и Zigmund.Online.