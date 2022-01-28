Новосибирская прокуратура потребовала изъять имущество экс-директора НИИ туберкулеза

Прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Владимира Краснова и его родственников. Иск подан в Центральный районный суд Новосибирска в конце декабря прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, иск подал прокурор Новосибирской области Яков Хорошев. Общая стоимость имущества семьи Красновых, которое ведомство намерено в судебном порядке обратить в доход государства, составляет более 42,5 млн рублей.

«Поскольку прокуратуре в ходе проверки не представлено доказательств приобретения недвижимости на законные доходы, надзорный орган потребовал обратить в судебном порядке в доход государства 12 объектов недвижимости, а также денежного эквивалента двух объектов недвижимости и транспортного средства», — указано в сообщении.

Отметим, на сайте Центрального районного суда Новосибирска указано, что иск подан 29 декабря 2021 года, заявление принято в производство 13 января. Ответчиками выступают четыре человека, в том числе бывший директор НИИ туберкулеза Владимир Краснов и, предположительно, его сын Денис.

Еще два человека с фамилией Красновы фигурируют в карточке дела как третьи лица. Участником дела также стало территориальное управление Росимущества в Новосибирской области. Предварительное судебное заседание назначено на 24 февраля.

Напомним, бывший директор НИИ туберкулеза Владимир Краснов стал фигурантом уголовного дела о растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, бывший руководитель учреждения осенью 2019 года необоснованно списал имущество института как непригодное к эксплуатации и передал ее частной клинике по договору аренды. В числе имущества учреждения — мебель, медицинские кушетки и другое.

Как сообщают правоохранители, действия бывшего директора НИИ туберкулеза причинили ущерб учреждению на сумму свыше 1,6 млн рублей. Уголовное дело рассматривает суд.

Он также стал фигурантом уголовного дела о хищениях при госзакупках Новосибирского НИИ туберкулеза, возбужденного по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).

Как сообщил в пресс-центре ТАСС 8 декабря начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Павел Илык, ущерб, причиненный учреждению по уголовному делу, составляет более 50 млн рублей.