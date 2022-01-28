30 долгостроев сдадут в Новосибирской области в 2022 году

28 января в ходе пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, как решаются проблемы обманутых дольщиков в регионе.

Курирующий строительство вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов и заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков рассказали о перспективах строительного сезона 2022 года. 28 января в пресс-центре ТАСС они подробно обсудили с журналистами вопросы комплексной застройки территорий, ввода долгостроев, обманутых дольщиков и значимых для Новосибирска и области инфраструктурных объектов.

Алексей Колмаков отметил, что в 2021 году, благодаря разработанным в регионе механизмам помощи обманутым дольщикам, в Новосибирской области удалось ввести в строй 23 долгостроя. А на текущий год планы ещё масштабнее — к его окончанию должны быть сданы в эксплуатацию порядка 30 проблемных объектов. Из них 8 объектов достраиваются при помощи механизма ППК «Фонд».

По словам заместителя министра строительства, всего на сегодняшний день в Новосибирской области насчитывается 69 проблемных объектов и около 5000 обманутых дольщиков. В настоящее время начаты работы на объектах по адресам: мкрн. Закаменский, 12, мкрн. Закаменский, 16 и ул. Калинина, 20 (город Обь).

Вице-губернатор Роман Теленчинов добавил к сказанному, что согласно распоряжению президента РФ все проблемные объекты должны быть достроены к окончанию 2023 года и правительство региона ориентируется на эту дату.