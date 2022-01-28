Уникальный спорткомплекс для легкоатлетов открылся под Новосибирском по нацпроекту

В наукограде Кольцово Новосибирской области открылся уникальный спортивный комплекс, основной ареной которого стал легкоатлетический манеж. Площадь объекта составила почти 4 тыс. кв. м., его стоимость достигла 362,1 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса велось в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» и утвержденной правительством региона государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» под контролем губернатора Андрея Травникова.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, объект станет одним из основных элементов инфраструктурной базы подготовки сборных команд Новосибирской области по легкоатлетическим дисциплинам — основной ареной комплекса выбран легкоатлический манеж. Крытое сооружение позволит тренироваться спортсменам в зимнее время года, а трансформируемый манеж — развивать, в частности, технические дисциплины спорта: толкание ядра и все виды прыжков, включая прыжки с шестом.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, ввод нового центра является точкой роста, повышением привлекательности наукограда и улучшением его городской среды.

«Кольцово динамично развивается, в микрорайонах появляются новые жилые дома, детские сады и школы. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс серьезно укрепит спортивную инфраструктуру Кольцово. Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях с открытием нового спорткомплекса появилась не только у любителей легкой атлетики», — отметил глава региона.

Он уточнил, что трансформируемое внутреннее пространство спортивного манежа позволит заниматься и игровыми видами спорта — баскетболом, волейболом, мини-футболом.

«В этом — уникальность нового сооружения. Проект центра перспективен с точки зрения дальнейшего применения при строительстве спортивных сооружений в районах нашей области. Безусловно, будем тиражировать этот опыт», — подчеркнул Андрей Травников.

Специализированное покрытие в манеже выполнено в соответствии с международными стандартами качества. Внутреннее пространство манежа может трансформироваться для размещения двух площадок под игровые виды спорта. Общая площадь универсального спортивного зала составляет почти 4 тыс. кв. м, вместимость трибун— 192 места. Общий объем бюджетных средств на финансирование строительства объекта составил более 362,1 млн рублей.

Напомним, в Новосибирске ведется строительство Многофункциональной ледовой арены в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в конце 2022-начале 2023 года. В городе также планируется построить центр технических видов спорта «Сибирское кольцо» с трассами для авто- и мотогонок.