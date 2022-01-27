Сегодня, 27 января, на брифинге начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский прокомментировал ситуацию с долгами компаний ГК «Дискус» перед муниципалитетом, а также выемку документов в департаменте в связи с возбужденным уголовным делом.

Как рассказал Георгий Жигульский, на данный момент между мэрией Новосибирска и ГК «Дискус» заключены 56 договоров об аренде земельных участков. «С апреля 2014 года «Дискусу» начислены арендные платежи в размере 1 миллиарда 891 миллион рублей. В настоящее время застройщик уже выплатил 1 миллиард 166 миллионов рублей. Оставшаяся сумма – это чуть более 700 миллионов рублей», – рассказал чиновник. По его словам, служба судебных приставов предъявила компаниям «Дискуса» исполнительные листы на сумму 229 млн рублей, и еще будет предъявлено порядка 80 млн рублей. «Что касается вновь получаемых исполнительных листов, то, согласно распоряжению комиссии по взысканию задолженности под руководством первого вице-мэра Бориса Буреева, чтобы не появились новые обманутые дольщики, департамент может предъявлять к взысканию исполнительные листы только после получения положительного заключения отраслевого департамента – департамента строительства и архитектуры мэрии. Чаще всего мы получаем ответы, что предъявление исполнительных листов нецелесообразно, поскольку может привести к срыву сдачи в эксплуатацию того или иного дома», – объяснил промедление Георгий Жигульский.

Комментируя возбуждение уголовного дела по факту отзыва исполнительных листов, Георгий Жигульский подчеркнул, что мэрия не согласна с выдвинутым обвинением. «Следствие считает, что лица мэрии превысили свои должностные полномочия в данном случае. Мы не можем с ними согласиться, как и с прокуратурой города, которая в свое время эти же требования нам предъявляла. В соответствии с законом об исполнительном производстве взыскатель имеет полное право отозвать исполнительные листы. Наша главная задача – не нанести ущерб бюджету, и как раз для этого мы отслеживаем, чтобы сроки давности исполнительных листов, а это три года, не пропускались. Здесь надо еще учитывать, что компании «Дискус-строй» и «Дискус-Плюс» фактически не имеют собственного имущества, поэтому что-то взыскать с них приставам, мягко скажем, проблематично», – рассказал руководитель департамента земельных и имущественных отношений.

«Что касается информации, которая звучит в интервью главы группы компаний Алексея Юрьевича Джулая, что мэрия должна «Дискусу» больше, чем он ей, то этот вопрос решается в правовом поле. Наконец-то застройщик пошел в суд, чтобы это доказать. В 2018 году он уже выиграл один судебный процесс. Суд принял решение, что мэрия должна выплатить 324 млн рублей за строительство дороги. Эта сумма была зачтена в счет погашения долга по арендной плате за земельный участок. Очередной суд тоже встал на сторону «Дискуса», сумма иска уже в размере 395 млн рублей (также за строительство дороги). Мэрия заказала независимую экспертизу, если она установит стоимость дороги ниже той, что удовлетворил суд, то будем подавать апелляцию», – пообещал Георгий Жигульский.