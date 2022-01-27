Сибирский Сбербанк получил награду от мэрии Новосибирска

Почетной грамотой мэра Новосибирска за большой вклад в трудоустройство несовершеннолетних по итогам 2021 года награждена председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Сбербанк начал трудоустраивать подростков по квотам от правительства Новосибирской области в 2020 году. По итогам 2021 года банк значительно увеличил количество трудоустроенных несовершеннолетних.

«Нам очень приятно, что для многих ребят наш банк стал первым шагом на профессиональном пути – именно со Сбера начинается их трудовая деятельность, и Сбер заплатил им первую зарплату прокомментировала председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина Мы с удовольствием продолжим практику трудоустройства несовершеннолетних, и уже нынешним летом снова ждем ребят к нам на работу».

Все юные банкиры – дети сотрудников Сбербанка. В соответствии с трудовым законодательством, им был установлен короткий рабочий день – так, в банке подростки работали всего 3,5 часа в неделю. Ребята занимались рутинными задачами, не требующими доступа к персональным данным – раскладка печатной продукции, подшив документов, заполнение базы данных и т.д. Кураторами несовершеннолетних работников стали их родители.