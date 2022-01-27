Угольная компания «Кузбассразрезуголь» стала победителем ежегодного Рейтинга открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний России.

АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) вышло на 1-е место ежегодного Рейтинга открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности-2021 среди предприятий угольной промышленности.

Рейтинг проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) России в рамках реализуемого при поддержке Европейского Союза проекта WWF «Люди – природе». В 2021 году в нем приняли участие 39 предприятий горно-металлургической отрасли страны.

Рейтинг составлялся на основе показателей предприятий угольной промышленности за 2020 год. Главными критериями выбора победителя стали: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации.

УК «Кузбассразрезуголь» участвует в Рейтинге открытости экологической информации третий раз. В 2019 году угольная компания дебютировала в проекте и стала победителем в специальной номинации за лучший старт года по итогам 2018-го. Во второй раз «Кузбассразрезуголь» улучшил свои позиции, заняв 8-е место среди всех горнодобывающих предприятий России.

«Высокие позиции в этом рейтинге подтверждают, что в рамках Стратегии УГМК наша компания работает, придерживаясь принципов снижения нагрузки на окружающую среду, повышения эффективности использования природных ресурсов и ведет социально-ответственный бизнес», – комментирует заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин.

УК «Кузбассразрезуголь» также занял 2-е место среди российских предприятий угольной промышленности в декабрьском ESG-рэнкинге, опубликованным Независимым европейским рейтинговым агентством RAEX-Europe. ESG-рэнкинг (Environmental, Social and Governance) – это оценка устойчивого развития коммерческой деятельности компании, учитывающая три параметра: экологическое, социальное и корпоративное управление. Агентство RAEX-Europe переоценивает компании по мере выхода их годовых отчетов и обновляет рейтинг ежемесячно — на основании информации, представленной в публичном пространстве.