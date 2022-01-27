27 января, на волне популярности «коммунального» хита Шнурова «Новые люди» пригласили музыканта в Сибирь, чтобы сравнить состояние ЖКХ в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

В середине января фронтмен группы «Ленинград» опубликовал на YouTube клип «Пока так», который на текущий момент посмотрели более 3,3 миллионов человек. В своём новом произведении Сергей Шнуров выразил недовольство качеством уборки Санкт-Петербурга: «…в Петербурге биеннале, инсталляция помоев».

Ознакомившись с содержанием музыкально-политического хита, глава фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Новосибирской области Дарья Карасева позвала Сергея Шнурова в Новосибирск, чтобы «сравнить ситуацию в Северной столице и столице Сибири». В комментарии «Континенту Сибирь» депутат отметила, что лично направила приглашение в директ Instagram-аккаунта музыканта.

«Уважаемый Сергей Владимирович! Мы в Сибири с большим интересом посмотрели ваши видео про мусор и гололёд в Петербурге и вашу «большую любовь» к губернатору. Вы в своё время пели, что «много городов у нас в России». И все эти города разные. А вот начальство у этих городов очень похожее. Оно предпочитает смотреть на людей из окна тёплой иномарки. И парковаться где-нибудь поближе к мэрии – чуть ли не единственного места в городе, где чистят лёд. Приглашаю вас приехать к нам в Новосибирск и сравнить вашего Беглова и нашего мэра Локтя. Только не забудьте прихватить с собой обувь, подходящую для гололёда. Поверьте, вам она понадобится», – подписала своё приглашение Дарья Карасева.

Напоминаем, что по итогам 2021 года с критикой уборки снега в мегаполисе уже выступили и некоторые другие парламентарии Заксобрания Новосибирской области. Этот же аспект городского ЖКХ в своих комментариях затронул и также ряд депутатов городского совета Новосибирска.