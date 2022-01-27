В начале 2022 года в Новосибирске заработала первая пилотная зона 5G – она расположилась на площадке СибГУТИ и базировалась на оборудовании вуза. Сейчас готовится к запуску первая общегородская сеть пятого поколения – «МегаФон» уже объявил, что абоненты могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 400 Мбит/с, что в два раза больше, чем ранее.

Оборудование 5G Ready, установленное на базовых станциях оператора, поддерживает все действующие в настоящее время поколения связи. Новые технологии доступны в двух локациях Новосибирска общей общей площадью более 5 кв. км.

В центральной части города это Красный проспект, Первомайский сквер, улица Ленина и площадь Ленина, где сосредоточены основные культурные и деловые объекты города.

Модернизированная сеть может работать с агрегацией частотных диапазонов 1800 МГц, 2100 МГц, 2600МГц. В совокупности они обеспечивают большую территорию распространения и проникновение сигнала внутрь зданий, а также высокие скорости передачи данных. В качестве основного используется частотный ресурс диапазона 2100МГц, высвобожденный от технологии 3G, менее востребованной абонентами в последнее время.

Новая сеть также охватывает верхнюю зону Академгородка, где находится один из крупнейших вузов России, НГУ, и популярные места для прогулок новосибирцев и гостей города. Сейчас базовые станции «МегаФона» в этих общественных пространствах обслуживают в среднем более 165 тысяч человек в месяц, которые используют свыше 30 ТБ мобильного трафика.

«Подготовка сети «МегаФона» в Новосибирске к запуску 5G даст стимул для дальнейшего развития сетей пятого поколения в регионе, которое в свою очередь открывает новые возможности для цифрового развития области, – комментирует директор «МегаФона» в Новосибирске Галия Сайфутдинова. – Стабильная, высокая скорость передачи данных и минимальные задержки позволят корпоративным клиентам и государственным заказчикам реализовывать проекты, связанные с промышленным интернетом вещей, беспилотным транспортом, видеонаблюдением и видеоаналитикой».

Обновление сети позволяет абонентам компании получить на пользовательских устройствах, поддерживающих агрегацию частот, скорости мобильного интернета более 400 Мбит/с. Это в 9 раз больше, чем средняя скорость загрузки 4G «МегаФона» в Новосибирской области, по данным последнего исследования международной компании Ookla. При этом тестирование технологии 5G, организованное на технологической сети оператора с использованием модернизированного оборудования и смартфона Xiaomi Mi 11 Lite 5G, показало скорость загрузки свыше 500 Мбит/с.

Установленное оборудование базируется на решении компании Huawei, которое поддерживает плавную эволюцию от 2G/3G/4G к 5G. Благодаря использованию технологии MIMO 4T4R, существенно возрастает пропускная способность, производительность и емкость сети. Максимальные возможности модернизированной сети и самые высокие скорости интернета будут доступны абонентам компании на смартфонах Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, Huawei P40 Pro. Список устройств, поддерживающих технологию, расширяется.