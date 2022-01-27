Комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области 26 января рассмотрел новый список объектов для заключения концессионных соглашений. Окончательное решение по его утверждению примет сессия регионального парламента.

На заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС Новосибирской области 26 января депутаты согласовали список объектов для потенциальных концессий. В него вошли 23 социальных объекта, в отношении которых в будущем планируется заключение концессионных соглашений. Большая часть – это спортивные объекты в Новосибирске и Ордынском районе. А также 3 школы и 4 полигона ТБО.

«Сегодня были приняты объекты на перспективу. Это инициативы частные, а не правительственные. Они не зависят от депутатского корпуса. Инициаторы предлагают их с учетом собственных финансов, рыночной конъюнктуры», — уточнил председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС Новосибирской области Фёдор Николаев.

Некоторые объекты, по словам председателя, утверждаются на концессию из года в год, однако дальше этого дело не движется. Прежде всего, речь идёт о полигонах для хранения твердых бытовых отходов. Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка сообщил депутатам, что в настоящее время решается вопрос создания полигона ТБО в Тогучинском районе и пообещал в течение месяца назвать конкретные сроки начала его строительства.

При заключении концессионных соглашений депутаты рекомендовали Правительству учитывать три обязательных условия работы с частными инвесторами.

И первое из них – ограничение суммы финансирования объектов из областного бюджета в пределах 2,5% от доходной части бюджета. Другое требование – более четкое формирование техзаданий, ответственность за которые должны взять на себя профильные министерства правительства Новосибирской области.

«Мы видим, что на ряде концессионных объектов идет существенное увеличение стоимости. Одно дело, если это происходит, например, из-за удорожания строительных материалов, но совсем другое – когда меняются конструктивные особенности самого объекта в связи с погрешностями в технической документации», — отметил Федор Николаев.

Важным нововведением, которое значительно облегчит финансовую нагрузку на инвестора, станет возможность замещения дорогих коммерческих кредитов бюджетными. Так, в 2022 году планируется выдать 2 млрд. рублей бюджетного кредита «Седьмой концессионной компании» (входит в группу ВИС) на строительство семи поликлиник в Новосибирске. Напомним, что в 2021 году областной бюджет направил на строительство семи поликлиник в Новосибирске в рамках ГЧП 1 млрд. рублей.

По мнению депутатов, предоставление частным партнерам бюджетных кредитов в перспективе должно снизить стоимость объектов, а значит и уменьшить сумму софинансирования строительства из бюджета.

Кроме того, депутаты призвали правительство региона активнее инициировать проекты ГЧП, не дожидаясь предложений частных партнёров. Это, по мнению, парламентариев, должно дать участникам процесса понимание, в каком направлении они могут приложить свои силы, и создать предпосылки для привлечения партнеров для строительства важных инфраструктурных или социальных объектов.