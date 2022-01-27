Дискуссия маркетологов. Фирменный стиль «Новогодней столицы России»: пример для подражания или сплошное разочарование?

Новосибирское рекламное агентство «Мелехов и Филюрин» 24 января представило логотип и айдентику проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России». «Континент Сибирь» попросил представителей сферы маркетинга и рекламы поделиться своим мнением относительно разработанного фирменного стиля.

Для агентства «Мелехов и Филюрин» эта работа стала вторым совместным проектом с мэрией Новосибирска. «Во время работы над проектом, стало понятно, что Новосибирск сильно выделяется на фоне остальных столиц. Поэтому весь фирменный стиль проекта — особый, новосибирский. Главный символ проекта — снежинка. Каждая Новогодняя столица создаёт свою уникальную, которая передаётся следующему городу. Из Нижнего Новгорода (который был Новогодней столицей 2021-2022) к нам приехала хрустальная снежинка. Мы же пошли по другому пути. Наша снежинка не состоит из кружева, она больше похожа на наследие авангарда. При этом, нам удалось сохранить тёплые, новогодние цвета — цвета зелёной елки и красной новогодней звезды», – говорится в сообщении агентства «Мелехов и Филюрин».

Представленный фирменный стиль вызвал неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе, а также среди обычных пользователей соцсетей. «Это дизайн в стиле «эпилептики вышли из чата»», – посетовала в Instagram участник сферы ритейла Юлия Гроо. «Смотреть больно, в прямом смысле», – отметила в Facebook представитель кондитерского рынка Евгения Фещенко-Суслова. «Стыдно за то, что в Новосибирске, новогодней столице России 22-23, вот это вот всё, как нагота, говорит о том, что заказчики и исполнители думают о чём угодно, но только не о новосибирцах», – сделал вывод у себя на странице в Facebook основатель Papshev Studio Евгений Папшев.

Член президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель комиссии по дизайну и архитектуре Андрей Радаев устроил по поводу фирменного стиля новогодней столицы России опрос в одном из региональных телеграм-каналов деловой тематики («Сделано у нас»). В голосовании на текущий момент приняло участие 272 человека. Из них 69% выразили оценили фирменный стиль как «Вырви глаз», 44% выбрали пункт «не нравится», 25% — «не сочетаются цвета», и лишь 5% отметили, что им все понравилось.

«Континент Сибирь» обратился к представителям профессионального сообщества с предложением прокомментировать фирменный стиль проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России».

Дмитрий Мишин, новосибирский маркетолог:

– Никого не хочется обижать, но придётся. Логотип и айдентика проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России» выглядит настолько странно и неуместно, что не имеет смысла детально обсуждать, что в ней плохо.

Жаль, но прослеживается тенденция: концепция области «Сибирь здесь», логотип НГУ, айдентика парков, эмблема 80-летия Новосибирской области — список можно продолжать. Буквально каждая работа, связанная с символикой Новосибирска и области, заставляет вспомнить «Сеятеля», которого нарисовали Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Но создавать и выставлять на всеобщее обозрение можно что угодно — это личное дело каждого. Самое удивительное, конечно, что этот фирменный стиль утвердили.

Хочется пожелать тем, кто создавал и утверждал этот стиль, забыть хотя бы на время про заигрывания с авангардом, а вспомнить, как они детьми ждали Новый год, подарки, как верили в Деда Мороза, а не в Эль Лисицкого.

Новый год — это праздник надежды. Это подарки, хорошее настроение и планы на будущее. Отражает ли представленный фирменный стиль всё это? Попробуйте ответить на этот вопрос сами.

Никогда не думал, что напишу такое, но у меня, глядя на то, что творится с фирстилем «Новосибирска — Новогодней столицы России», мысль только одна: верните Городовичка!

Николай Запорожский, основатель брендингового агентства «Март» (ранее — «Мартдизайн»):

– Я стараюсь не критиковать работы коллег публично, но эта снежинка вызвала большой общественный резонанс, и видимо, мне придётся это сделать. Если кратко, то плохо всё — и идея, и исполнение. Прежде всего, Новосибирску, на мой взгляд, уже пора оставить «наследие авангарда» и двигаться дальше, искать свой визуальный язык, современный и отвечающий запросам и реалиям сегодняшнего дня. Авангарду уже более ста лет. Может, хватит уже ворошить старьё в чулане? Выбор цвета крайне неудачный. В России цвета нового года — красный, белый и синий. А сочетание красного и зеленого выглядит милитаристски. Красный и зеленый — это так называемые дополнительные цвета, они расположены на противоположных сторонах цветового круга по Иоханнесу Иттену (дизайнер, художник и исследователь цвета — «КС»). При их близком расположении возникает симультальный контраст, когда глаз на границе цветов «дорисовывает» линию грязного цвета. На мой взгляд, так себе решение. Типографика, то есть работа со шрифтом, слаба и безыдейна. Убрали просвет в буквах «О». Зачем? Что это дает? Если хотели сделать акцидентный, выразительный шрифт, то нужно было его и создавать самостоятельно, а не портить наборный шрифт. В общем, с точки зрения дизайна, по моему мнению, все очень слабо. С точки зрения идеи, концепции тоже невыдающаяся работа.

Кирилл Василюк, маркетолог, предприниматель:

– Сложно представить, как можно было хуже исполнить фирменный стиль для зимней столицы. Но у дизайн-студии «Мелехов и Филюрин» это получилось. Если посмотреть комментарии жителей города в соцсетях, то станет очевидно, что эту работу не оценил никто. По моей информации разработка этого стиля могла обойтись для города в сумму порядка 500 000 рублей, если бы этот факт добавили в новость, комментарии были бы еще красочнее.

Я попросил знакомого дизайнера высказаться относительно технической реализации проекта, и вот что получил в ответ.

– Очень тяжело по цвету, может быть в жизни и в окружающей среде это будет выглядеть лучше, но пока прямо устаешь. Непонятно, нужно ли так уставать, когда дело касается Нового года?

— Из-за этого ничего не читается нормально

— Шарики в шрифте кажутся очень случайными, совсем не соответствуют шрифту, где-то они есть, а где-то нет. Ни логики в этом нет, ни композиционного решения никакого. Не сбалансировано совсем

— Шрифты скачут вообще как хотят — тоже ни логики, ни композиции

— Сам логотип спорный. Смотрится слишком просто. Тут решения никакого нет

— Елка в конце — это кошмар. Грязные тени, жесткие, текстура грязная. Внезапно появилась какая-то обводка, хотя до этого ни теней, ни обводки не было

В этом проекте, на мой взгляд, плохо буквально все. Цветовая схема “зеленый” + “красный” — это американское восприятие рождества, но при этом никак не отражает Сибирь. Также было, когда то же самое агентство («Мелехов и Филюрин») в туристический бренд региона внедрило снежинку в цветовой схеме “зеленый + синий”. Вопросы примерно были те же. Тогда даже были общественные слушания и обсуждения, но после шквала критики не поменялось ничего. Было бы здорово, если мэрия Новосибирска рассказала, насколько успешно была реализована сувенирная продукция, на которую точно были выделены средства. Думаю, что там цифра будет ненамного больше нуля.

Главный вопрос, который меня волнует в этом проекте — зачем нужно тащить тему некого “авангарда”, пытаясь этим словом объяснить все, что отрисовывается, от бренда зимней столицы до социальных плакатов? Это вопросы, на которые никто не будет отвечать, потому что там виднее. А мы, как жители Новосибирска получим очередные плакаты в городе, за которые будет стыдно. И это в том городе, где работают одни из лучших стрит-арт художников страны, которые точно смогли бы увидеть Новосибирск с его уникальной айдентикой, а не макета с дешевой рождественской открытки.

Николай Глухих, основатель digital- агентсва Wow, амбассадор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в Новосибирске:

– Фирменный стиль точно выглядит совсем не так, как ждешь от стиля новогодней столицы, и это прекрасно. Достаточно погуглить картинки по запросу «новогодняя столица России логотип», чтобы понять, что предсказуемое бело-голубое уже нарисовали до «Мелехова и Филюрина», а отличить новогоднюю Рязань от новогодней Калуги толком не получается, например.

Если же попробовать мысленно примерить макеты и предметы к тому, что мы видим за окном, то становится понятно, что на фоне серых от бионордовой жижи машин, серого неба, серых домов и несвежих сугробов, кампания проекта будет выглядеть довольно нарядно.

Да, в картинках, показанных агентством, стиль местами выглядит не совсем целостно — например, силуэты городов выбиваются из всего остального. Но ведь еще есть десять месяцев до запуска — кто знает, как это будет доработано. И я надеюсь, что будут подробно сделаны и будут с любовью контролироваться гайды для всех бизнесов, которые захотят себя декорировать по этому случаю. Тогда и порадуемся как следует.

В мэрии Новосибирска отреагировали на активное обсуждение фирменного стиля. «Дизайн Новогодней столицы России еще не утвержден. Окончательное согласование он получит после разработки снежинки – главного символа проекта. В Нижнем Новгороде в разработке принимали участие мастера казаковской филиграни. После символ представляли жителям. Скоро мы тоже обратимся к вам – горожанам и вместе решим, какой будет наша снежинка. Только тогда будем принимать решения относительно дизайна Нового года», – отметила 26 января в соцсетях вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Впрочем, когда 13 января в Новосибирск из Нижнего Новгорода поездом прибыл главный символ проекта «Новогодняя столица России» – филигранная снежинка, то элементы рассматриваемого фирменного стиля, как видно из иллюстраций, уже использовались участниками мероприятия. Также на улицах города можно встретиться соответствующие баннеры.



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