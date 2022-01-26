На прошедших заседаниях Ученых советов институтов Академгородка, которые хотят присоединить к Новосибирскому государственному унверситету, большинство высказалось за сохранение самостоятельности.

Напомним, что в настоящее время активно обсуждается возможность присоединения к Новосибирскому государственному институту (НГУ) трех институтов Академгородка – ФИЦ Информационных и вычислительных технологий (ИВТ), Институт вычислительной математики и математической геофизики (ИВММГ СО РАН) и Институт систем информатики им. А.П. Ершова (ИСИ СО РАН).

Когда «Континент Сибирь» рассказывал о проекте слияния трех научных институтов с Новосибирским госуниверситетом в целях создания в Академгородке суперкомпьютерного центра (СКЦ «Лаврентьев»), то отмечал, что первым шагом в этом процессе должно стать одобрение такой реорганизации на заседании Ученых советов институтов, которое затем должно быть подкреплено собраниями трудовых коллективов.

Первое такое заседание заседание прошло в Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН 21 января. Как рассказал нашему изданию один из его участников, этот вопрос обсуждался, но на голосование не ставился, поскольку сам проект стал для коллектива института неожиданностью. Тем не менее, большинство участников заседания высказывались в духе, что проект строительства СКЦ «Лаврентьев» надо поддержать, но при сохранении институтом самостоятельного юридического лица.

25 января прошло заседание Ученого совета Института систем информатики СО РАН, где, по нашей информации, голосование по вопросу объединения с НГУ состоялось, но большинство было против.

Наконец, в среду, 26 января состоялось заседание и в третьем институте, о котором шла речь в проекте – ФИЦ информационных и вычислительных технологий. На нем, после долгих обсуждений также единогласно постановили: поддержать идею создания СКЦ «Лаврентьев» и участие ИВТ в совместных с ним проектах, но при условии сохранения ИВТ в качестве самостоятельной научной организации.

Таким образом, в сухом остатке имеем то, что было ясно по первой реакции на обнародованный в начале года проект: научные институты, упомянутые в проекте, готовы участвовать в нем, но на своих условиях. Главное из них на сегодня – сохранение их самостоятельного статуса. А это, в свою очередь, может привести как к корректировке проекта создания СКЦ (уже в виде консорциума, что устроит институты), так и к его заморозке (если министерство науки и высшего образования РФ будет настаивать на изначальном варианте).

«Континент Сибирь» продолжает следить за ходом событий.