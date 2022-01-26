Где и как в Новосибирске проходят реабилитацию после COVID-19?

В Новосибирской области за 2021 год углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом прошли 16 650 жителей региона. Насколько эффективно в регионе организован процесс реабилитации после COVID-19, и довольны ли качеством оказания услуг сами пациенты – в материале «Континента Сибирь».

Всего с начала пандемии, по итогам 2021 года, в Новосибирской области коронавирусной инфекцией переболели 94,6 тыс. человек. Среди жителей Новосибирской области, прошедших углубленную диспансеризацию, у 28% был обнаружен постковидный синдром, чаще всего выражающийся в повышенной усталости, одышке, астении, а также обострении хронических заболеваний. Об этом рассказали заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и руководитель Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева на пресс-конференции 25 января, прошедшей на площадке ТАСС.

Впервые среди переболевших, по итогам диспансеризации, были выявлены болезни органов кровообращения, сахарный диабет, нарушения липидного обмена, а также болезни органов дыхания. По результатам исследований, 556 человек в регионе прошли медицинскую реабилитацию для восстановления организма после COVID-19.

«Реабилитация в рамках обязательного медицинского страхования для горожан бесплатная, но показания к ее прохождению после перенесенной коронавирусной инфекции определяет врач. В области пройти реабилитацию можно как в частных медучреждениях, так и подведомственных медицинских организациях в стационаре, либо в формате дневного пребывания, а также дистанционно, когда врач проводит индивидуальные консультации с пациентом по телефону», – пояснила Елена Аксенова.

Жители Новосибирска, прошедшие реабилитацию, поделились с «Континентом Сибирь» своими впечатлениями.

«У переболевших коронавирусом с нервами не очень»: история Оксаны Михалевой

– В 2021 году я заболела неожиданно, при этом все происходило стремительно – уже через три дня развилась пневмония, мне стало плохо. Тест на ковид оказался положительным, пневмония тоже подтвердилась. Попала на лечение в Городскую инфекционную клиническую больницу №1. Там отличный персонал, медсестры внимательные, мобильные. Я два раза теряла сознание, и они меня очень быстро реанимировали. Недостатка в препаратах, когда лечилась, не было. Но после перенесенного ковида у меня появились проблемы с легкими. Одышка, бронхоспазм, при этом спазмы были постоянно, они прошли только после реабилитации.

В мае 2021 года мне соцзащита предоставила бесплатную путевку на реабилитацию после перенесенного ковида. Узнала о ней совершенно случайно – рассказал муж, у которого на работе коллега сама проходила реабилитацию.

Я позвонила в соцзащиту, оставила свой телефон, не особо надеясь на быстрый ответ. К тому же мне сказали, что перезвонят в течение двух месяцев. Но перезвонили быстрее, буквально через пару недель. По итогу я сама три раза сдвигала сроки – это было связано с работой. Тем не менее, мне пошли навстречу и подобрали подходящую дату. Реабилитацию проходила в социально-оздоровительном центре «Лунный камень».

Чтобы попасть в реабилитационный центр, нужна справка о том, что у вас был подтвержденный ковид, которая у меня, конечно, имелась. В основном там проходят лечение пожилые люди, и я среди них была самой молодой. Но я приехала лечиться, и это было самое главное. Мои впечатления после реабилитации самые положительные: очень добрый, чуткий персонал, хороший психолог – у нее очень современный и вместе с тем деликатный подход с учетом того, что у переболевших есть проблемы с нервами, к тому же большинство пациентов – люди пожилые. Были и индивидуальные и групповые консультации психолога. Также среди процедур могу отметить ЛФК – приходил тренер, который проводил гимнастику, показывал упражнения. То есть в медицинском плане все чудесно: соляная пещера, ингаляции, физиолечение, вихревые ванны для ног и массаж тела. Питание там пятиразовое, для диабетиков – шестиразовое, и в рационе всегда были фрукты.

В самом центре имеется огромная библиотека и, хотя центр расположен возле дороги, но тем не менее, там имеется «зеленая» зона, где я каждое утро гуляла. Есть, правда, одно обязательное условие пребывания – пока вы проходите реабилитацию, вам нельзя выходить за территорию все две недели. Но считаю, так и должно быть. Мне при восстановлении очень помогла соляная пещера, ингаляции, ванночки для ног, которые активизируют процессы в организме за счет водного массажа. Одышки после этих процедур у меня больше не было, и можно сказать, что реабилитация помогла мне восстановить силы после перенесенной болезни.

«Для меня это важно, легкие стали лучше работать»: история Нины Шульгиной

– В 2021 году я попала в Городскую клиническую больницу №25 по «скорой помощи» с приступом аритмии. Лежала в кардиологическом отделении, где по итогу, заболела ковидом, который стали лечить, а когда мои показатели стали улучшаться, меня, по итогу, выписали долечиваться дома. Но кто-то дома восстановится, а кто-то и нет, и у меня до сих пор проблемы с дыханием – есть одышка, сильно болит голова и наблюдается постоянная слабость. Летом я жила на даче, но все равно чувствовала, что выздоровление после коронавируса идет очень медленно.

15 сентября я написала письмо в медсанчасть №25 и минздрав Новосибирской области, где описала свою ситуацию – рассказала о том, что заразилась в больнице и попросила реабилитацию. После этого мне позвонила заведующая терапевтического отделения из поликлиники №1 (по месту жительства) и в разговоре сказала, что ей был звонок из министерства здравоохранения по поводу меня и попросила прийти за очередью на реабилитацию. Я пошла, взяла очередь на дневной стационар, который предложили, и начала посещать его с начала октября. При этом дневной стационар я посещала ранее не раз, и надеялась на то, что коронавирус – это все-таки специфическое заболевание, которое требует каких-то особенных реабилитационных процедур. Но мне просто ставили капельницы: «Мексидол» и витамин В6, после чего я возвращалась домой. То есть никаких дыхательных упражнений, консультаций психологов – ничего этого не было. Хотя я считаю, что мне нужна полноценная реабилитация, и есть рекомендации минздрава России, где сказано, что необходимо делать с людьми, переболевшими коронавирусом. Там масса мероприятий, и хотя бы необходимое нужно делать. В прошлом году, когда у меня не было ковида, но при этом гипертоническая болезнь и аритмия, мне также ставили «Мексидол» и витамин В6 — это просто лекарства, которые повышают жизненный тонус. А я, как человек, получивший сильный стресс для организма, – тем более мне 71 год, – нуждаюсь в полноценной реабилитации.

Уже в ноябре я получила путевку в социально-оздоровительный центр «Лунный камень», где прошла еще один курс реабилитации. Могу сказать, что лечением в оздоровительном центре я осталась довольна: персонал замечательный и в целом, могу сказать, что мне реабилитация помогла. Из-за того, что у меня аритмия, большинство услуг и процедур, которые там могли предложить, оказались противопоказаны. Но мне делали массаж, я проходила ЛФК, были занятия с психологом. Единственный минус, который могла бы назвать, но он опять же связан с профилактикой из-за пандемии – это то, что за все две недели, которые я там находилась, гулять можно было только по территории оздоровительного центра, в город выезжать нельзя.

По итогу лечения могу отметить, что стала заметно лучше ходить – без одышки. Так, когда я только поступила, меня поселили на 2-м этаже, а столовая была расположена на 1-ом. В первый день мне было трудно три раза в день спускаться вниз, а после этого подниматься обратно. В последний же день я это делала совершенно легко – для меня это важно, значит, легкие стали лучше работать. На быстрый эффект (зашла больной, а вышла здоровой) рассчитывать, конечно, не стоит. Но сейчас, по своим ощущениям, я себя чувствую гораздо лучше. Рада, что у меня появилась такая возможность, и я прошла курс реабилитации в оздоровительном центре.

Единственное, что меня по-прежнему беспокоит – это периодически возникающая аритмия. Поэтому сейчас, по своему желанию, я написала в клинику им. Мешалкина, где также проводят реабилитационные мероприятия, в том числе людям, с нарушением ритма сердца, и жду ответа, может с моей аритмией мне и там удастся пройти курс реабилитации.

Если у вас есть родственники или знакомые, которые сейчас лежат в новосибирских больницах с ковидом, или недавно выписались и могли бы поделиться своим опытом, сообщите пожалуйста нашему корреспонденту Надежде Ярковой на news@ksonline.ru.