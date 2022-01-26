Правоохранители закрыли дело по факту избиения ребенка в школе Новосибирска

Следователи закрыли уголовное дело, возбужденное по факту избиения 8-летнего мальчика в школе Новосибирска.

В Новосибирске следователи приняли решение о прекращении уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), возбужденного по факту причинения телесных повреждений ребенку в школе №1. Как сообщили «Континенту Сибирь» в СУ СК РФ по Новосибирской области, дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Информация об инциденте появилась 2 октября в социальных сетях. Мать одного из учащихся школы №1 сообщила о том, что ее сына якобы избили старшеклассники на перемене, в результате чего ребенок получил травму позвоночника — компрессионный перелом. Женщина утверждала, что учителя не отреагировали на конфликт между детьми.

Прокуратура Новосибирской области, полиция, следственное управление СК РФ по региону, министерство образования Новосибирской области организовали проверки. Дело взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, однако информация об инциденте не подтвердилась.

«В ходе следствия установлено, что в результате конфликта насилия со стороны учащихся к малолетнему применено не было, вред его здоровью причинен не был. Об этом свидетельствуют видеозаписи с камер наблюдения в школе, а также тот факт, что предварительный диагноз, поставленный после обращения мальчика в медицинское учреждение, не нашел своего подтверждения в результате проведения дополнительных исследований и проведенной судебно-медицинской экспертизы», — уточнили «Континенту Сибирь» в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Напомним, в конце декабря суд в Алтайском крае вынес приговор экс-заведующей и воспитателям частного детского сада. Следствием и судом установлено, что педагоги неоднократно избивали своих воспитанников.