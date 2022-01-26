Трехлетняя девочка умерла от коронавируса в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались пятнадцать человек, в том числе трехлетняя девочка.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались четверо мужчин в возрасте от 67 до 80 лет, десять женщин в возрасте от 66 до 89 лет, а также трехлетняя девочка.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 2 346 пациентов, в том числе 91 ребенок, в отделениях реанимации лечатся 256 человек. Аппарат ИВЛ требуется 45 пациентам.

За сутки заболевание выявили у 315 человек, выздоровели 349 пациентов. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 101 413 случаев заражения коронавирусом. 73 165 человек полностью выздоровели, 4 568 скончались.

В Кузбассе за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 392 человек, от заболевания скончались восемь жителей региона. Медицинскую помощь в Кузбассе получают 6 110 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 18 120 человек.

В Алтайском крае за сутки выявили 507 случаев заражения коронавирусом, умерли 26 человек. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находится 1 371 пациент, еще 185 лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 322 человека, аппарат ИВЛ требуется 133 пациентам.

Напомним, регионы Сибири готовятся к началу волны нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». По словам полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева, для сдерживания распространения заболевания необходимо увеличить объемы тестирования.