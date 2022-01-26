Почти семь миллионов роз выращено под Новосибирском в рамках инвестпроекта

Свыше 6 миллионов роз выращено за год на тепличном комбинате «Новосибирский» в рамках инвестпроекта «Сибирская роза». Руководство предприятия планирует полностью перепрофилировать бизнес на производство цветов.

В Новосибирской области увеличивается мощность тепличного хозяйства. 26 января в ходе рабочей поездки на тепличный комбинат «Новосибирский» губернатору Андрею Травникову продемонстрировали работу участка сортовых роз, созданного в ходе реализации второй очереди инвестиционного проекта «Сибирская роза», сообщает пресс-служба правительства региона.

«Чуть больше года назад мы запускали этот важный для нашего региона проект и итоги работы впечатляют — почти семь миллионов роз выращено под Новосибирском, в Сибири. Рынок поставок охватывает регионы от Дальнего Востока до Москвы. Экономическая отдача и для района, и для области: и это и новые рабочие места, и прирост средней заработной платы на предприятии, и налоги. Слова благодарности нашему партнеру, инвестору за реализацию такого проекта», — отметил Андрей Травников.

Тепличный комбинат «Новосибирский» входит в ГК «Горкунов». Как сообщил учредитель группы компаний Борис Горкунов, организация планирует полностью перевести комбинат на выращивание цветов. В настоящее время, согласно сайту предприятия, комбинат также занимается производством огурцов и помидоров.

«Сейчас все усилия направлены на повышение производительности труда, ожидаем поставку нового оборудования для сортировки цветов. Делаем все, чтобы обеспечить Новосибирскую область, весь федеральный округ тем количеством цветов, тем ассортиментом, которые востребованы здесь», — уточнил Борис Горкунов.

Также глава региона подчеркнул, что областные власти совместно с предприятием работают над решением кадрового вопроса.

«Вопрос нехватки кадров актуален для многих. Мы совместно стараемся создавать условия для проживания, для доставки персонала на различные предприятия, развиваем социальную сферу. Большую помощь в этом оказывает госпрограмма, которую в свое время поддержал президент Владимир Путин — «Комплексное развитие сельских территорий». Наш регион успешно участвует в этой программе, а один из залогов успеха — участие в ней и бизнеса. ГК «Горкунов» также участвуют в реализации проектов этой программы», – сообщил губернатор.

Отметим, тепличный комбинат «Новосибирский» введен в эксплуатацию в три этапа с 2010 по 2012 год. С мая по сентябрь 2020 года предприятие реализовало первую очередь инвестпроекта по реконструкции 2 га теплиц для выращивания роз на срез. Первый выпуск продукции состоялся в ноябре 2020 года.

В период с мая по октябрь прошлого года на предприятии был проведен второй этап реконструкции теплиц с увеличением площади, отведенной под выращивание роз до 4 га. Объем производства цветов в 2021 году составил 6,8 млн шт. Реализация нового проекта позволит обеспечить качественными цветами Новосибирскую область и ближайшие регионы.

Напомним, в апреле 2021 года в Новосибирском районе был запущен новый инвестпроект ГК «Горкунов» — тепличный комплекс «Обской». Инвестиции в проект по выращиванию салата составили около 1,2 млрд рублей.