Новосибирский арбитражный суд 19 января арестовал имущество АНО «Клиника НИИТО» на 87,7 млн руб. по ходатайству Русфонда — благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам. Руководство АНО, комментируя ситуацию «Континенту Сибирь», подчеркивает, что это решение не повлияет на деятельность клиники, так как оно не запрещает медицинскому учреждению использовать оборудование в лечебных целях.

В течение 2018-2019 годов у АНО «Клиника НИИТО» сформировалась существенная задолженность, в том числе перед компаниями ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье» и другими кредиторами, которая и явилась основанием обращения в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве. «В 2020 году новый директор АНО «Клиника НИИТО» Андрей Башаров инициировал проведение тщательного аудита, выявившего проблемы в экономическом положении организации. На основе аудита разработан план, направленный на стабилизацию финансовой ситуации и, соответственно, поэтапное погашение долгов. Реализуя мероприятия плана, клиника погасила совокупный долг в размере 70 млн рублей», – рассказали нашему изданию в пресс-службе ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. (Институт – учредитель клиники, однако это два самостоятельных юрлица, которые ведут медицинскую деятельность и финансируются независимо друг от друга).

Руководство АНО «Клиника НИИТО» в свою очередь отмечает, что несмотря на планомерную стабилизацию финансового состояния, клиника подвергается агрессивным действиям со стороны компаний ООО «Техинком» и ООО «Логистикмед», направленных на блокирование финансово-хозяйственной деятельности. Многочисленные судебные споры и непомерные финансовые требования, намного превышающие возможности клиники, привели к невозможности расчета с иными кредиторами. Клиника не смогла вовремя рассчитаться по утверждённому плану с ООО «Медицинский интегратор» и ООО «Здоровье», и компании посчитали возможным обратиться в суд о признании клиники банкротом. Новый иск «Техинком» о выселении может привести к фактическому прекращению деятельности клиники, что и побудило АНО обратиться в суд с собственным заявлением о признании организации банкротом.

«По нашему плану клиника планомерно рассчитается с долгами и выйдет из процедуры банкротства, однако ряд компаний активно противодействуют этому и желают уничтожения клиники. Руководство АНО предпринимает все возможные меры, направленные на сохранение медицинской деятельности клиники и её дальнейшей благополучной работы», — прокомментировал положение дел директор «Клиники НИИТО» Андрей Башаров.

Что касается имущества автономной организации общей стоимостью 87,7 миллионов рублей, арестованного арбитражным судом по ходатайству благотворительного фонда «Русфонд», то, по словам Андрея Башарова, это собственность АНО «Клиника НИИТО» и активно используется по назначению, поскольку вынесенным определением ограничений по использованию арестованного имущества судом не установлено. Определением суда АНО «Клиника НИИТО» запрещено совершать действия, направленные на отчуждение и обременение арестованного имущества.

Сотрудничество АНО «Клиника НИИТО» и «Русфонда» началось около 20 лет назад в целях комплексного оказания медицинских услуг по оперативному и реабилитационно-восстановительному лечению детям и подросткам с сильными деформациями позвоночника и грудной клетки. С момента поступления ребенка в АНО «Клиника НИИТО», с учетом имеющейся потребности в лечении, ребенку составлялась программа лечения. При этом оказание всего комплекса необходимых медицинских манипуляций осуществлялось на базе АНО «Клиника НИИТО».

С 2021 года «Русфонд» сотрудничает по данным направлениям и с ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. «Мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь детям с деформациями позвоночник, используя VEPTR — это “растущие” конструкции, позволяющие поэтапно выровнять сильно деформированный позвоночник. Впервые в России данный метод был применён именно хирургами Новосибирского НИИТО. Сейчас в институте в среднем в год проходит до 10 операций первичным пациентам и до 80 этапных коррекций с применением этой конструкции. Наша задача — выполнять обязательства согласно условиям договора и продолжать лечение детей, а не давать оценки судебным процессам и банкротству АНО. Надлежащая оценка финансового состояния АНО «Клиника НИИТО», обоснованность предъявляемых к ней требований и, с учётом этих обстоятельств, дальнейшая судьба клиники будет дана судом в установленном порядке», — прокомментировал ситуацию директор ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрей Корыткин.

ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России — федеральное учреждение, основанное в 1946 году. Институт ведёт научную, клиническую и образовательную деятельность в сфере травматологии-ортопедии, нейрохирургии и анестезиологии-реаниматологии. АНО «Клиника НИИТО» — автономная некоммерческая организация, основанная в 2000 году. Это многопрофильное учреждение, ведущее медицинскую деятельность в сфере травматологии-ортопедии, урологии и реабилитации.