Свыше 4,3 млрд рублей направят омские власти на достройку Красногорского гидроузла

Власти Омской области объявили аукцион на завершение работ по первому этапу строительства Красногорского гидроузла на реке Иртыш. Начальная цена контракта составляет более 4,3 млрд рублей.

Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте госзакупок 25 января, заказчиком выступает казенное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

Согласно документам, подрядчик проведет работы по строительству пускового комплекса Красногорского водоподъемного гидроузла. В них входят, в частности, строительство левобережной бетонной водосливной плотины, судоходного шлюза, левобережной и центральной земляных плотин.

Контракт также предполагает проведение работ по созданию комплекса вспомогательных объектов, сооружений и систем, которые будут обеспечивать работоспособность и надежное функционирование водопропускных и судоходных сооружений, а также благоустройство.

Начальная цена контракта составляет более 4,3 млрд рублей. Завершить работы необходимо до 1 апреля 2024 года.

«Работы по строительству гидротехнических сооружений ведутся вдали от действующих предприятий, но вблизи жилой застройки и садоводческих товариществ. Жилая застройка и садоводческие товарищества располагаются на левом берегу реки Иртыш. Условия производства строительно-монтажных работ (далее – СМР): СМР не должны влиять на судоходство на реке Иртыш», — указано в документах.

Напомним, в середине января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4 млрд рублей на завершение первого этапа строительства Красногорского гидроузла в Омске в 2022-2024 года.

Возведение объекта началось в 2011 году. Строительство гидроузла направлено на решение проблемы по снижению уровня воды в Иртыше в результате изменения климата. Сдача объекта была изначально запланирована на 2016 год, однако из-за банкротства генподрядчика и отсутствия финансирования в 2015 году работы были приостановлены. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 53%.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, завершение строительства Красногорского гидроузла предполагается в два этапа. Первый предусматривает возведение сооружений левого берега и судоходного шлюза, комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей и систем. Второй этап включает в себя строительство русловой низконапорной плотины и создание водохранилища.