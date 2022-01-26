В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для студентов

Обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции ввели для студентов старше восемнадцати лет в Красноярском крае. Охват прививками должен составить не менее 80% от общей численности учащихся.

Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Документ размещен 26 января в телеграм-канале руководителя управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрия Горяева.

Согласно документу, в Красноярском крае вводится обязательная вакцинация для обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет. До 15 марта привить от заболевания необходимо не менее 80% от общей численности студентов.

«Внесение указанной категории в приоритетный список для вакцинации против COVID-19 позволит руководству образовательных учреждений принять дополнительные меры по повышению охвата вакцинацией совершеннолетних учащихся», — сообщил Дмитрий Горяев.

По данным оперативного штаба на 25 января, с начала пандемии в Красноярском крае зарегистрировано 181,4 тыс. случаев заражения COVID-19. 165,5 тыс. пациентов полностью выздоровели, 9,3 тыс. скончались.

17 января в регионе выявили штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Заболевание также обнаружили у жителей Кузбасса, Алтайского края, Омской, Томской, Иркутской областей, республик Тува, Алтай, Хакасия. В Новосибирской области в настоящий момент официально не зафиксировали случаев заражения новым штаммом COVID-19.

Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация. В Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против коронавируса, а также система QR-кодов. Для удобства жителей региона создана интерактивная карта пунктов вакцинации против COVID-19.