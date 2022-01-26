Подрядчики четвертого моста через Обь в Новосибирске могут сорвать сроки строительства

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области примут меры для более эффективного контроля подрядчиков дорожных работ в регионе. Причина – частые срывы сроков и плохое качество строительства дорог.

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области обнаружила неэффективное использование бюджетных средств при строительстве 4-го моста через реку Обь в Новосибирске. Об этом стало известно на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике ЗС Новосибирской области 25 января.

Как сообщили аудиторы КСП депутатам, подрядчики существенно нарушают сроки строительства – сдача объекта может быть отодвинута на декабрь 2023 года. По данным отчета, общее выполнение работ по состоянию на 23.11.2021 составило 11,7 млрд руб. На этот момент техническая готовность объекта в соответствии с принятой отчетностью составила 35,5% при плановом значении на 31.12.2021 – не менее 55,0%.

Кроме того, были обнаружены дефекты в проектно-сметной документации. Есть вопросы у аудиторов и к качеству выполненных работ.

При этом специалисты отметили системность проблемы для всей дорожной отрасли региона. По результатам проверки эффективности использования средств областного бюджета на строительство и ремонт дорог, выяснилось, что в регионе не отвечают нормативным требованиям почти 60% автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности, и более 45% дорог местного значения.

Одну из причин некачественного дорожного строительства депутаты увидели в несовершенстве Федерального закона 44-ФЗ, где определяются правила проведения конкурсных процедур при выборе подрядчиков дорожных работ.

«У нас много кто проверяет качество дорог – заказчик, прокуратура, общественники. Вопрос – почему мы не можем обеспечить качество работ на старте? Почему победителей по конкурсам определяем из тех, кто дает более низкую цену и не учитываем опыт работы, её качество, не оцениваем подрядчика комплексно?» — возмутился депутат Александр Барсуков.

Депутаты Сергей Титков и Елена Тырина обратили внимание коллег на частые ошибки проектировщиков и неэффективный строительный контроль со стороны подрядчиков и заказчиков работ. Они заметили, что нередко на начальном этапе дорожных работ никаких нарушений не выявляется. Однако они обнаруживаются контролирующими органами уже после того, как все работы проведены и оплачены из бюджета.

По мнению председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике ЗС Новосибирской области Майиса Мамедова, сегодня необходимо кардинально менять ситуацию в дорожной отрасли региона.

«Мы должны переломить ситуацию в целом. На комитете принято решение обсудить проблему с участием министра, Контрольно-счетной палаты области, мэрии города Новосибирска, ТУАДа, а также обратиться лично к губернатору области, — сообщил Майис Мамедов. – Первый вопрос – это кадры в строительстве, второй – зарплаты специалистам. И, конечно, невозможно всё время снижать цену, проводя конкурсы по 44-ФЗ… Приглашая победителя, нужно смотреть, есть ли у него что-то кроме ручки. Если нет ничего – это повод расторгать договор».

Также, по мнению председателя комитета, в существующий реестр недобросовестных подрядчиков дорожных работ необходимо вносить не организации, а их учредителей. Поскольку нередко «отбракованные» организации просто возвращаются на рынок под другими именами.