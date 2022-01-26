Дополнительные средства из областного бюджета в объеме одного миллиарда рублей по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова будут направлены Новосибирску правительством региона для проведения улично-дорожных работ по гостевым маршрутам чемпионатов.

«По поручению губернатора один миллиард рублей будет выделен в рамках утвержденной правительством Новосибирской области областной госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Эти средства направят на ремонт объектов по основным гостевым маршрутам – от аэропорта Толмачево до гостиниц и от гостиниц до места проведения Чемпионата мира по волейболу 2022 и Молодёжного Чемпионата мира по хоккею 2022», – цитирует министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского пресс-служба правительства Новосибирской области.

До конца августа этого года в Новосибирске отремонтируют дороги, прилегающие к новой волейбольной арене. Продолжатся работы по реконструкции трасс на въезде в Новосибирск: Гусинобродского шоссе – Ленинск-Кузнецкое направление, улицы Кедровой, Ордынского направления. В нормативное состояние будет приведена улично-дорожная сеть и гостевые маршруты.

Также в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнется ремонт Октябрьского моста и продолжится строительство объектов, обеспечивающих транспортную доступность Многофункциональной ледовой арены. Контроль за ходом дорожно-строительных работ и их качеством будет осуществляться региональным минтрансом.

Напомним, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Новосибирской области в 2022 году по нацпроекту направлено порядка 8 млрд руб.