Выход «федералов», экспансия регионалов, новые салоны: чем запомнился 2021 год для авторынка Сибири

2021 год стал знаковым для автобизнеса: в Сибирь полноценно вышли крупные холдинги «КЛЮЧАВТО» и «АГАТ», местные дилеры также расширяли географию своего присутствия. И несмотря на непростую ситуацию с поставками автомобилей, продолжили открывать новые салоны. Кто отличился в каждой из категорий – в материале «Континента Сибирь».

Новые открытия

Рекордсменом по числу открытий в 2021 году можно считать основанную Константином Стефановым самарскую компанию «ФАСТАР». К своему пятилетию она подошла с восемью марками, при этом четыре дилерских центра были запущены именно в 2021 году. «ФАСТАР» самостоятельно построил второй автокомплекс на Большевистской, где расположились бренды LADA, Renault, Mitsubishi и УАЗ. Такой подход можно считать достаточно рациональным – для всех перечисленных брендов решение является постоянным, но при этом все марки располагаются в одном большом автокомплексе.

Сразу два дилерских центра открыла в 2021 году кузбасская ГК «Картель Авто» – речь идет о запуске полнофункционального салона Mitsubishi и салона Jeep. С японским брендом основанная Сергеем Маляновым группа компаний сотрудничала достаточно давно, но по Новокузнецку. Дилерство марки в Кемерово «Картель Авто» получила после ухода с рынка предыдущего партнера бренда – «Трансхимресурса». Не удивительно, что по этим причинам именно «ФАСТАР» и «Картель Авто» стали лидерами голосования на сайте KSONLINE.RU за «Компанию года» в сфере автобизнеса.

Для Skoda 2021 год ознаменовался запуском сразу двух дилерских центров в Сибири – в Новокузнецке и Томске. Раньше марка была хорошо представлена в каждом из этих городов. «Томскевроавто» являлся одним из самых успешных дилеров марки в Сибири, а Автоцентр «Арена» ранее обладал самым большим по площади салоном в России. Однако пару лет назад оба дилера закрылись, и Skoda потребовалось искать новых партнеров для того, чтобы восстановить свои позиции в городах. Новый партнер чешской марки – возглавляемая Денисом Прониным кемеровская компания «АйБиЭм» – открыл салон в Новокузнецке. В свою очередь, в Томске салон Skoda запустила возглавляемая Денисом Пичкуром компания «АДТ-Авто» (ГК «Атом Авто»).

Традиционно высокой активностью отличились китайские бренды, которые используют рыночную ситуацию для расширения своих позиций. Так, CHERY запустила третьего дилера в Новосибирске, им стала компания «Сибтрансавто», входящая в состав кемеровской «Сибинпэкс». В Кузбассе эта группа компаний, основанная Фанией Сапожниковой, в 2021 году открыла салон HAVAL. В свою очередь, CHERY отметилась запуском дилера в Улан-Удэ, его запустил иркутский партнер марки – «Автоцентр Кузьмиха». Не отстает и другой китайский бренд – Geely. Достаточно вспомнить, что компания открыла второго дилера в Иркутске – им стал мультибрендовый холдинг «Первая Автоколонна».

Среди других запусков можно также отметить Renault в Хакасии – дилерский центр открыл красноярский партнер марки «СИАЛАВТО», а также возвращение Suzuki в Барнаул. Салон марки запустила компания «БС-Авто», имеющая общих учредителей с компанией «Анкор» (официальный дилер Renault в Барнауле).

Примечательно, что если проанализировать, открывались ли салоны на базе действующих площадок, или строились с нуля, то почти в каждом случае речь идет о первом варианте. Строительством дилерских центров, по сути, занимался в 2021 году только «ФАСТАР». В основном дилеры пользовались площадками, освободившимися после ухода с рынка других участников, например, в Новокузнецке Skoda открылась в бывшем салоне новокузнецкой «НВК-Моторс», а Renault в Абакане – в бывшем салоне «Арсенал Груп».

Примечателен случай с маркой Changan в Новосибирске – несмотря на смену дилера (с алтайской «Альбион Моторс» на местный «Сармат») салон марки остался на улице Станционной.

Кроме того, часто новые салоны открывались в 2021 году на действующих площадках дилеров за счет релокации брендов. Например, Geely в Иркутске, СHERY в Новосибирске.

M&A-сделки

2021 год войдет в историю автобизнеса России, в том числе, благодаря самой крупной для региона M&A-сделке. Краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» объявил о покупке самого крупного в России дилера – группы «Рольф». В этом же году рекордная сделка была проведена и в СФО: все тот же холдинг «КЛЮЧАВТО» купил омскую ГК «Евразия Моторс», основанную Ильей Фридманом. По данным рейтинга «Континента Сибирь», эта группа компаний занимала 1-е место среди автодилеров Сибирского федерального округа по показателю доли рынка в основном регионе присутствия по итогам 2020 года. На первых строчках этого рейтинга группа компаний находилась последние несколько лет. В банке «Крест Пресайз» оценивали «Континенту Сибирь» ориентировочную стоимость группы компаний в сумму от 2,5 до 3,5 млрд рублей до вычета долга.

Для возглавляемого Антоном Сергеевым холдинга «КЛЮЧАВТО» эта сделка – лишь один из многочисленных примеров M&A-активностей. В 2021 году краснодарский холдинг хотел также приобрести красноярского дилера премиум- и люкс-брендов «ББР-Авто» и даже успел об этом заявить публично. Однако эта сделка в итоге не состоялась.

Красноярского дилера у «КЛЮЧАВТО» «перехватил» нижегородский холдинг «АГАТ», основанный Алексеем Мамочкиным. Для «КЛЮЧАВТО» сделка с «ББР-Авто» была бы более логичной с точки зрения портфеля брендов, чем для «АГАТа». Однако, с другой стороны, специализирующийся преимущественно на массовых марках «АГАТ» смог за счет покупки не только выйти в Сибири, но и расширить позиции в премиум-сегменте.

Кроме «АГАТ» и «КЛЮЧАВТО» в Сибири ждут и федеральную группу «Авторитэйл», которая ранее объявляла об экспансии в регионе с брендом ГАЗ.

Экспансия в другие регионы

2021 год был ознаменован не только выходом в Сибирь крупных федеральных игроков, но и расширением географии присутствия действующих участников.

Так, самый крупный местный дилер – красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова – выиграл в тендере на право официально представлять BMW в Барнауле. Открытие салона по предварительным данным ожидается в середине 2022 года.

Омский «БАРС» Виталия Ольшанского выиграл в тендере на право официально представлять BMW в Тюмени. Таким образом, «БАРС» впервые вышел за пределы родного региона. У дилера уже есть успешный опыт работы с брендом BMW в Омске, в Тюмени он стал единственным партнером баварской марки.

Также в 2021 году Красноярская «СИАЛАВТО», возглавляемая Сергеем Нощиком, вышла с Renault в Хакасию. Новый салон французской марки стал третьим для группы компаний, поэтому экспансия в соседний регион выглядит вполне логичным шагом. Достаточно ожидаемым был бы и выход «СИАЛАВТО» в Хакасию с другим брендом, который она представляет в Красноярске – KIA. В настоящее время после ухода с рынка «Крепости» в регионе нет официального дилера этой марки.

Другим примером региональной экспансии можно считать выход иркутской «Кузьмихи» в Бурятию. Компания, известная на рынке по бренду HONDA, несколько лет назад сделала ставку на CHERY и не прогадала. Успешный опыт работы с брендом в Иркутске позволил «Кузьмихе» выйти с этой маркой в Бурятию.

Экспансию в 2021 году проводили и участники рынка авто с пробегом. Так, основанная в Новосибирске Евгением Пшеничниковым сеть Autocity не только открыла третий, самый крупный для себя автосалон в родном городе и взяла под управление салон Drivexpo в Экспоцентре, но и запустила дилерский центр во Владивостоке. Также компания осуществляет строительство автокомплекса в Новосибирске на Тайгинской – наличие этого объекта позволит ей при желании выйти и в сегмент официального дилерства.

Реорганизация

Также 2021 год отметился реорганизацией ряда дилеров. Речь о компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Infiniti, Nissan в Новосибирске). В 2021 году стало известно о том, что генеральный директор компании Олег Манушевич вместе с экс-главой новосибирского отделения Сбербанка Евгением Лобовым выкупили компанию у ее прежнего собственника – «Ренессанс Груп». Таким образом, фонд вышел из сферы автодилерского бизнеса.

Еще более значимые изменения коснулись казахстанской ГК «Бипэк Авто – Азия Авто», входящей в ТОП-3 самых крупных авторитейлеров Сибири по количеству проданных автомобилей. Конфликт основателя группы компаний Анатолия Балушкина с властями республики привел к тому, что контролирующий акционер ГК «Бипэк Авто – Азия Авто» был объявлен в розыск в Казахстане. Однако российские дилерские центры группы компаний этот конфликт обошел стороной, так как ранее они прошли процедуру реорганизации. Дилерский центр на Мочищенском шоссе в Новосибирске, дилерские центры в Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Омске стали работать под юрлицом ООО «Р-Моторс Лада». В свою очередь, дилерский центр на Хилокской в Новосибирске – под юрлицом ООО «Азия Авто», находящимся в стадии реорганизации. Формально эти юрлица не имеют отношения к казахстанской группе компаний. Таким образом, дилерские центры в Сибири продолжили работу в прежнем режиме, несмотря на непростую ситуацию в головной компании.

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