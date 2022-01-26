Дополнительные 2,5 млрд рублей выделят Новосибирской области на строительство Восточного обхода

Новосибирская область получит дополнительные 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на завершение первого этапа строительства Восточного обхода Новосибирска.

Договоренности были достигнуты 25 января в ходе рабочей встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с руководителем Федерального дорожного агентства(Росавтодор) Романом Новиковым. Как стало известно, региону выделят дополнительные средства в размере 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на завершение первого этапа строительства Восточного обхода Новосибирска.

«По Восточному обходу нам удалось получить поддержку — дополнительное финансирование — 2,5 млрд рублей», — сообщил Андрей Травников на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Строительство Восточного обхода началось в Новосибирской области в 2013 году. Протяженность дороги составляет 80 км, она соединит Северный объезд через Гусинобродское шоссе и Чуйский тракт. В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство объекта с компанией «Сибмост» из-за срывов графика работ. Новый подрядчик был определен в апреле 2021 года, а сроки завершения первого этапа проекта сдвинулись на 2024 год.

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, в настоящий момент строительно-монтажные работы на объекте ведутся в соответствии с календарным графиком и не прекращаются даже в зимний период. Специалисты ведут отсыпку земляного полотна, устройство слоев основания дорожной одежды. Кроме того, заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на трех из четырех пусковых комплексов, общая протяженностью которых составляет 10,7 км.

Уточняется, что в 2021 году в Новосибирской области в нормативное состояние приведено свыше 320 км. дорог благодаря дорожному нацпроекту. Работы проводились на 104 объектах, а объем финансирования составил 7,1 млрд рублей, из них около 2 млрд рублей — средства федерального бюджета.

«Все запланированные на 2021 год объекты нацпроекта введены в эксплуатацию. И практически завершено контрактование работ на объектах 2022 года: должно быть подписано 79 контрактов, на данный момент подписано уже 77», — цитирует губернатора Новосибирской области пресс-служба Росавтодора.

Отмечается, что в 2022 году объем выделяемых средств на ремонт и дорожное строительство в регионе составит порядка 8 млрд рублей, 4,5 млрд из них выделят из федерального бюджета.