Новосибирский театр оперы и балета распродал все самые дорогие места на премьеру балета «Тщетная предосторожность». Цена билетов на постановку с участием столичной звезды Николая Цискаридзе достигала 18 тыс. рублей.

Новосибирскому театру оперы и балета (НОВАТ) удалось реализовать почти все билеты на вечерние премьеры балета «Тщетная предосторожность» 11 и 12 февраля. Как следует из информации с официального сайта театра, на постановку с участием Николая Цискаридзе распроданы в том числе и самые дорогие билеты в партер по цене 18 тыс. рублей. По состоянию на вечер 25 января свободными остаются лишь несколько десятков мест на балконе.

На дневную постановку «Тщетной предосторожности» 12 февраля, в которой не задействован именитый артист, спрос не столь ажиотажный. Свободной остаётся пока, как минимум, половина зала театра. При этом стоимость билетов здесь существенно ниже — до 5 тыс. рублей.

Кроме того, повышенным спросом сибиряков пользуется и предстоящая постановка «Собора Парижской Богоматери» 27 января. Напомним, в балете задействованы артисты Михайловского театра Анжелина Воронцова и Эрнест Латыпов, а также недавно вернувшийся в НОВАТ Роман Полковников, ранее уволенный из театра. На эту постановку также раскупили самые дорогие места по цене 10 тыс. рублей. На сегодня свободными остаются только балкон и несколько мест в бельэтаже.