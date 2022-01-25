Два депутата гордумы Томска внесены в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов независимых депутатов Городской Думы Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева.

Соответствующая информация размещена на сайте Росфинмониторинга в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Отметим, правоохранители задержали депутата Городской Думы Томска Ксению Фадееву в конце декабря по подозрению в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч.3 ст.282.1 УК РФ) и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч.3 ст.239 УК РФ).

Ранее она являлась руководителем местного отделения штаба Алексея Навального (запрещенная в РФ организация). Суд избрал меру пресечения депутату в виде запрета на определенные действия, в том числе использование средств связи и посещение публичных мероприятий.

Адвокат Ксении Фадеевой Константин Мухаметкалиев сообщил «ТВ2», что считает ее включение в реестр незаконным. Он собирается обжаловать данное решение.

Как сообщалось ранее, независимый депутат гордумы Томска Андрей Фатеев, ранее принимавший участие в деятельности запрещенной на территории РФ организации, покинул страну. Он не исключил, что в отношении него также возбуждено уголовное дело.